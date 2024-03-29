Театр абсурда от ЦСКА. Ради чего клуб втянул наш хоккей в авантюру с Федотовым?

ЦСКА объявил о расторжении контракта с голкипером Иваном Федотовым. Вратарь сыграл всего год вместо положенных двух по соглашению с московским клубом.

Я бы вполне мог написать, что рад за Федотова — ведь он наконец поедет в НХЛ, навстречу своей мечте. И я действительно счастлив за Ивана. Судя по тому, что говорилось в СМИ и что когда-то рассказывал сам Федотов, он действительно хотел играть в НХЛ. Теперь его мечта близка к исполнению. Искренне рад за него.

Ещё и едет в «Филадельфию», которая борется за плей-офф и испытывает серьёзные проблемы с вратарями — то есть ему всё на руку. Туда же чуть ранее отправился вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов. Так что будут даже знакомые лица, люди, с которыми можно поговорить на родном языке.

Но решение расторгнуть контракт с Иваном сейчас выглядит просто как признание своего поражения со стороны ЦСКА.

И как настоящий театр абсурда.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Придётся пояснить.

Ещё летом 2023-го, когда москвичи подписали контракт с Федотовым при действующем соглашении вратаря с «Филадельфией», многое было непонятно. Например: зачем рушить отношения с НХЛ? Зачем вбивать ещё один гвоздь в гроб наших отношений с Международной федерацией хоккея? Зачем подвергать весь российский хоккей крупной опасности?

Точное такие же вопросы ещё раз возникли в сентябре, когда ЦСКА и Федотов проигнорировали санкции, наложенные на них ИИХФ.

Такие поступки не проходят бесследно, и так оно и вышло. В феврале глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что Россия должна соблюдать договорённости и уважать контракты. И намекнул, что это станет первым шагом к возвращению на международную арену.

Да, расторжение контракта с Федотовым в этом плане выглядит шагом вперёд. Навстречу остальному миру. И это отлично. Нельзя замыкаться в себе. Нужно общаться и взаимодействовать с миром.

Кто-то даже пишет, что ЦСКА и так планировал отпустить Ивана в НХЛ через год контракта. Мол, была договорённость. Если это соответствует действительности, то здорово. Но если посмотреть на всю ситуацию в целом, пробивает на смех.

Главный вопрос: если ЦСКА на самом деле собирался отпустить Федотова, тогда зачем контракт был подписан на два года? Чтобы Иван вдруг не ушёл в другой клуб? Так он и так бы не ушёл. Кто бы его отпустил? Да и зачем?

Так что подобное объяснение выглядит просто смехотворно.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не буду ничего утверждать, выскажу лишь личное мнение: кажется, ЦСКА просто не получил того, чего желал получить в лице Федотова, и расстался с ним, как с наскучившей игрушкой. И это во многом подтверждается статистикой.

К сожалению, первый год Ивана после возвращения в профессиональный хоккей вышел провальным. Вратарь показал один из худших результатов в карьере. В регулярном чемпионате он сыграл 44 матча, в которых одержал 21 победу при 91,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,37. В плей-офф у него пять встреч, всего одна победа при 91,6% ОБ, КН 2,57 и бесславный вылет в первом раунде.

Лишь один раз за всю карьеру Федотов показывал более неудачную игру. В сезоне-2020/2021, ещё выступая за «Трактор», в плей-офф Иван выиграл лишь один матч из четырёх и отразил 90,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,68. И то — это было в розыгрыше Кубка Гагарина! За не самый сильный «Трактор».

Если учитывать только регулярные чемпионаты, то показатели Федотова в кампании-2023/2024 — худшие в карьере. Естественно, если не брать сезоны-2014/2015 и 2017/2018, в которых голкипер провёл по одной встрече.

При этом сам Иван совершенно не выручал. Были матчи, где он показывал приличную и даже отличную игру, да. Но при этом Федотов значительно больше ошибался и «привозил» голы. Голкипер нередко подставлял ЦСКА.

И главное — винить его в этом попросту глупо. Да, он играл плохо. Но ведь вопросы надо задать тем, кто подписал его, кто регулярно ставил его в рамку. Вопросы надо задать тем, кто не озаботился усилением вратарской линии в ходе чемпионата и в самый ответственный период сезона решился выкинуть опытнейшего Александра Шарыченкова. Тем, кто оставил за спиной Федотова лишь 20-летнего Дмитрия Гамзина, сыгравшего до этого меньше десятка матчей в КХЛ.

Вопросы — к ЦСКА.

Вот только что теперь будет с уверенностью и психологической стабильностью вратаря после такого провального сезона, ещё и сразу после года вне профессионального хоккея? За это теперь придётся отвечать самому Ивану и его будущему клубу. ЦСКА тоже должен ответить — это факт, но Федотову никто не вернёт ни год карьеры, ни внутреннюю уверенность, настолько важную для голкиперов. Ни слова благодарности, ни объяснения, ни раскаяния со стороны клуба не помогут Ивану.

Другое мнение, которое довелось прочитать: мол, москвичи всё же договорились с «Филадельфией» о формате аренды. Эта схема могла бы сработать, но почему тогда никто не объявил о такой договорённости? Ведь этот расклад пошёл бы на пользу каждой стороне.

Логичный ответ: такой договорённости попросту не было. Соответственно, и объявлять было не о чем.

Иван Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На фоне такого лёгкого расставания с Федотовым абсурдно выглядят и поступки КХЛ и ФХР, которые в межсезонье так активно защищали позицию ЦСКА.

Иными словами, в этой истории все показали себя с ужасной стороны. Пошли на колоссальный риск для всего нашего хоккея, втянули его в авантюру, чтобы сделать вид, мол, у нас есть гордость, мы можем показывать когти.

Нет, это на самом деле здорово, если ЦСКА признал свою ошибку и исправил её настолько, насколько это было возможно. Признавать свои ошибки — это правильно. Это путь к росту. Такое можно лишь уважать.

Вот только настоящего осознания ошибки, по ощущениям, нет совершенно. Уверен, если бы сейчас появилась возможность провернуть такой же ход, москвичи сделали бы то же самое. Без раздумий. И при такой же полной поддержке всех нужных организаций.

Или вы считаете, что в случае успешного выступления Федотова в сезоне-2023/2024 московский клуб всё равно так же спокойно бы расстался с ним?

ЦСКА рискнул во имя своего слепого эгоизма. И поплатился за это. А вместе с этим едва крупно не подставил всю лигу, да и весь российский хоккей. И, возможно, создал непреодолимые проблемы в карьере классного российского вратаря.