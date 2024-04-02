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«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», у Панарина — передача

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», у Панарина — передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Смит) – 00:18     0:2 Кросби (Жозеф, Летанг) – 10:39     0:3 Бемстрём (Пульюярви) – 49:51     1:3 Какко (Фокс, Панарин) – 50:42     2:3 Рослович (Зибанеджад) – 56:53     2:4 Раст (Картер, Летанг) – 57:49     2:5 Кросби – 59:15    

В составе победителей по дублю оформили Брайан Раст и Сидни Кросби и ещё одну шайбу в свой актив записал. Эмиль Бемстрём. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Единственный гол за «Рейнджерс» забивали Каапо Какко и Джек Рослович. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 16 сейвов.

Таким образом, «Рейнджерс» потерпели первое поражение после пяти побед подряд. «Питтсбург», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча.

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