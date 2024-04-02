«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», у Панарина — передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей по дублю оформили Брайан Раст и Сидни Кросби и ещё одну шайбу в свой актив записал. Эмиль Бемстрём. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями.
Единственный гол за «Рейнджерс» забивали Каапо Какко и Джек Рослович. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 16 сейвов.
Таким образом, «Рейнджерс» потерпели первое поражение после пяти побед подряд. «Питтсбург», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча.
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