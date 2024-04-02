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Стэмкос вышел на чистое третье место по голам в большинстве в истории НХЛ за один клуб

Стэмкос вышел на чистое третье место по голам в большинстве в истории НХЛ за один клуб
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

За «Тампу» голами отметились Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Капитан «Лайтнинг» использовал численное преимущество, забив 211-й гол за карьеру в большинстве в матчах НХЛ. Благодаря этому Стивен вышел на чистое третье место по голам в большинстве в истории НХЛ за один клуб, превзойдя показатель Люка Робитайла, который 210 раз использовал большинство за «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Кейн (Ларкин, Дебринкэт) – 20:37     1:1 Чирелли (Хагель) – 28:36 (sh)     1:2 Фаббри (Комфер) – 43:40     2:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 45:59 (pp)     2:3 Перрон (Зайдер, Комфер) – 57:20     2:4 Рэймонд (Ларкин) – 58:57    

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (311), второе место занимает Марио Лемье с 236 голами в большинстве за «Питтсбург Пингвинз».

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