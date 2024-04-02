Стэмкос вышел на чистое третье место по голам в большинстве в истории НХЛ за один клуб

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
За «Тампу» голами отметились Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Капитан «Лайтнинг» использовал численное преимущество, забив 211-й гол за карьеру в большинстве в матчах НХЛ. Благодаря этому Стивен вышел на чистое третье место по голам в большинстве в истории НХЛ за один клуб, превзойдя показатель Люка Робитайла, который 210 раз использовал большинство за «Лос-Анджелес Кингз».
Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (311), второе место занимает Марио Лемье с 236 голами в большинстве за «Питтсбург Пингвинз».
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