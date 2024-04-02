Нельсон вышел на шестое место в истории «Айлендерс» по сезонам с 30+ голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

За «Айлендерс» отличились Мэтт Мартин, Бо Хорват, Андерс Ли и Брок Нельсон, ставший автором победной шайбы в овертайме. 32-летний Нельсон забросил 30-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате, сумев добраться до этой отметки третий раз за карьеру в клубе и лиге.

Благодаря этому Нельсон вышел на шестое место в истории «Айлендерс» по сезонам с 30+ голами. Клубный рекорд принадлежит Брайану Троттье (11), второе место занимает Майк Босси (10), третье место делят Пэт Лафонтэн и Кларк Гиллис (по шесть), а топ-5 замыкает Джон Таварес (четыре).