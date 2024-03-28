Один россиянин попал в список недооценённых центров сезона НХЛ по версии The Athletic

Журналист Харман Даял в статье на сайте The Athletic составил список из 10 самых недооценённых центров нынешнего сезона НХЛ.

В список попал российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков.

«Воронков позиционируется как мощный форвард средних звеньев, но почти не заслуживает внимания за пределами «Коламбуса». Он занимает четвёртое место среди новичков с 17 голами в 66 играх, несмотря на то что его средний показатель составляет всего 13 минут и шесть секунд за игру.

Воронков – настоящий зверь в ​​создании голевых моментов у ворот. Он сочетает в себе грубую силу своего роста и веса с удивительно мягкими руками и недооценённым атакующим интеллектом», — написано в статье.

Кроме Воронкова, в список попали: Роберт Томас («Сент-Луис Блюз»), Адам Лаури («Виннипег Джетс»), Томми Новак («Нэшвилл Предаторз»), Вильям Карлссон, Николя Руа (оба — «Вегас Голден Найтс»), Джейсон Дикинсон («Чикаго Блэкхоукс»), Брок Нельсон («Нью-Йорк Айлендерс»), Ник Дауд («Вашингтон Кэпиталз»), Теодор Блюгерс («Ванкувер Кэнакс»).

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше