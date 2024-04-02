Голевая передача Макдэвида не помогла «Эдмонтону» уйти от поражения в игре с «Сент-Луисом»

Сегодня, 2 апреля, «Сент-Луис Блюз» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась со счётом 3:2 ОТ.
Гости открыли счёт в матче. В их составе отличился Маттиас Экхольм. Во втором периоде две заброшенные шайбы Брэйдена Шенна помогли «Сент-Луису» отыграться и выйти вперёд. В третьем периоде Леон Драйзайтль снова сравнял счёт в матче. Одним из ассистентов в этот раз выступил звёздный канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Таким образом, встреча перешла в овертайм, на третьей минуте которого американец Брэндон Саад забросил шайбу и принёс победу хозяевам.
«Эдмонтон» остался на пятом месте Западной конференции с 95 очками. «Сент-Луис» находится на девятой строчке, у них 84 очка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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