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Все результаты игрового дня НХЛ 2 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 2 апреля
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Сегодня, 2 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Робертсон (Нис) – 13:59     2:0 Мэттьюс (Броди) – 14:32     2:1 Монтур (Вераге) – 20:47     3:1 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 21:26     4:1 Кемпф – 28:32     5:1 Нис (Хольмберг, Робертсон) – 34:05     5:2 Тарасенко (Миккола, Луостаринен) – 42:12     5:3 Райнхарт (Тарасенко, Барков) – 51:58     5:4 Беннетт (Тарасенко, Ткачук) – 58:10     6:4 Мэттьюс – 59:14    
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Смит) – 00:18     0:2 Кросби (Жозеф, Летанг) – 10:39     0:3 Бемстрём (Пульюярви) – 49:51     1:3 Какко (Фокс, Панарин) – 50:42     2:3 Рослович (Зибанеджад) – 56:53     2:4 Раст (Картер, Летанг) – 57:49     2:5 Кросби – 59:15    
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кейтс – 04:57     1:1 Мартин (Маклин) – 12:03     1:2 Хорват (Барзал, Сизикас) – 12:21     2:2 Санхайм – 20:43     2:3 Ли (Романов) – 37:54     3:3 Фрост (Драйсдейл, Конечны) – 59:50     3:4 Нельсон (Палмьери) – 61:24    
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Марченко (Гудбрансон, Годро) – 29:35     2:0 Нюландер (Воронков, Проворов) – 34:12     3:0 Нюландер (Бин, Гудбрансон) – 38:03     3:1 Вагнер (Уокер, Лехконен) – 44:39     4:1 Силлинджер (Тексье, Марченко) – 58:27    
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Кейн (Ларкин, Дебринкэт) – 20:37     1:1 Чирелли (Хагель) – 28:36 (sh)     1:2 Фаббри (Комфер) – 43:40     2:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 45:59 (pp)     2:3 Перрон (Зайдер, Комфер) – 57:20     2:4 Рэймонд (Ларкин) – 58:57    
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Браун, Кэррик) – 07:05     1:1 Шенн – 28:15 (pp)     2:1 Шенн (Капанен, Хейз) – 41:44     2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 54:35     3:2 Саад – 62:09    
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Перфетти (Демело, Коннор) – 11:14     1:1 Арвидссон (Мур, Даути) – 12:30     1:2 Фиала (Гавриков) – 25:48     2:2 Монахан (Моррисси, Коннор) – 31:49     2:3 Копитар (Кемпе, Гавриков) – 33:56     3:3 Моррисси (Перфетти, Коннор) – 36:47     4:3 Перфетти (Пионк, Шмидт) – 53:05    
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2024, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Бенирс (Бьёркстранд, Толванен) – 00:29     0:2 Бьёркстранд (Толванен) – 11:26     1:2 Зеттерлунд (Гранлунд, Эклунд) – 14:19 (pp)     1:3 Райт (Эберле, Шварц) – 17:06     2:3 Костин (Власик, Зеттерлунд) – 25:01     2:4 Макканн (Шварц, Данн) – 59:52    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 104 очками после 75 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 103 очка за 75 матчей.

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