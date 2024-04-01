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Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ, юниорские лиги, статистика, как играют наши хоккеисты

Расклад по всем русским в Америке. Кучеров бьётся с канадцами, Панарин гонится за Ягром
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
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Расклад по всем русским хоккеистам в Америке
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Ключевая статистика по почти 130 представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам февраля, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по итогам прошедшего марта.

НХЛ

За несколько недель до окончания регулярного чемпионата НХЛ сразу три российских вратаря входят в топ-5 по выигранным матчам. Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев (37) располагается на первой позиции, одержавший 33 победы Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» делит третью позицию, а вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин с 32 победами взлетел на пятую строчку. В топ-10 входит ещё и Андрей Василевский (28) из «Тампа-Бэй Лайтнинг». И это несмотря на то обстоятельство, что из-за перенесённой операции Василевский пропустил значительную часть регулярки.

В свою очередь, голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков занимает шестое место в лиге по числу оформленных шат-аутов. За 39 матчей российский вратарь успел четыре раза оставить ворота в неприкосновенности. Столько же раз «на ноль» отыграл и Бобровский, но голкипер «пантер» сыграл на 14 матчей больше соотечественника.

Продолжает успешно реанимировать свой сезон Илья Самсонов, выступающий за «Торонто Мэйпл Лифс». После жуткого начала регулярки и выставления на драфт отказов с целью перевода в АХЛ для восстановления психологических кондиций во второй части сезона Самсонов заиграл значительно лучше. Буквально несколько дней назад россиянин оформил третий шат-аут в нынешней регулярке, сравнявшись по этому показателю с Шестёркиным.

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У основного голкипера «Айлендерс» Илья Сорокина дела складываются откровенно неважно. В этом сезоне Сорокин демонстрирует объективно худшие статистические показатели по коэффициенту надёжности (3,08) и проценту отражённых бросков (90,7) за четыре сезона в НХЛ. 25 марта вратарь «Айлендерс» потерпел шестое поражение подряд. Поэтому неслучайно, что в трёх матчах из последних четырёх ворота команды с Лонг-Айленда защищал 35-летний Семён Варламов, который до этого играл намного реже. Но в текущий момент сезона именно Варламов пользуется большим тренерским доверием со стороны Патрика Руа.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Георгиев«Колорадо»58372,8590,12
2Бобровский«Флорида»53332,4091,44
3Шестёркин«Рейнджерс»49322,6391,33
4Василевский«Тампа»46282,8590,02
5Сорокин«Айлендерс»52223,0890,72
6Кочетков«Каролина»39202,3891,14
7Самсонов«Торонто»35203,0389,33
8Варламов«Айлендерс»2392,8391,22
9Тарасов«Коламбус»2273,2390,50
10Просветов«Колорадо»1143,1689,50
11Аскаров«Нэшвилл»211,4794,30

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продолжает вести увлекательное противостояние с Натаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом за приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Долгое время россиянин возглавлял бомбардирскую гонку, но сейчас он располагается на второй позиции, отставая на одно очко от лидера «лавин» и опережая на одно очко капитана «нефтяников».

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До конца регулярки «молниям» остаётся провести девять матчей, за которые Кучерову необходимо набрать всего три очка, чтобы установить новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019. Пять лет назад нападающий «Тампы» завершил гладкую часть сезона со 128 результативными действиями. Сейчас же на его счету уже 126 очков.

Четвёртое место в гонке бомбардиров занимает форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, в этом сезоне впервые в карьере пробивший «сотню». Сейчас российский нападающий со 107 очками делит с Марком Мессье третье место в истории американского клуба по очкам в одной регулярке. Второе место занимает Жан Ратель (109 в сезоне-1971/1972). Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (123 в сезоне-2005/2006). Догнать будет очень сложно, но теоретическая возможность ещё остаётся, с учётом потрясающего текущего состояния самого Панарина и всех «Рейнджерс» в целом.

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выдаёт отличную вторую половину регулярного чемпионата, благодаря чему значительно повысил свои акции в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. В какой-то момент этого сезона голы российскому нападающему давались с таким трудом, что скептицизм в отношении Ови у многих начал зашкаливать, но после Нового года всё изменилось. Сейчас Александру остаётся произвести всего два точных броска, чтобы добраться до промежуточной полуюбилейной отметки в 850 заброшенных шайб, а дальше начнётся последний этап погони за достижением Гретцки (894).

В середине марта в НХЛ дебютировал ещё один российский хоккеист. Форвард «Миннесоты» Марат Хуснутдинов принял участие в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (2:0), став 62-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне. В прошлом сезоне хотя бы один матч в регулярке также провели 62 россиянина, что было лучшим результатом за 19 лет. Рекордным остаётся сезон-2000/2001 (72 игрока).

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Кучеров«Тампа»нападающий72126 (42+84)+822
2Панарин«Рейнджерс»нападающий74107 (44+63)+2122
3Капризов«Миннесота»нападающий6682 (37+45)+1328
4Бучневич«Сент-Луис»нападающий7258 (26+32)+544
5Овечкин«Вашингтон»нападающий7058 (26+32)-1820
6Малкин«Питтсбург»нападающий7356 (21+35)-158
7Ничушкин«Колорадо»нападающий4850 (26+24)+920
8Тарасенко«Оттава»/«Флорида»нападающий6847 (21+26)+1112
9Свечников«Каролина»нападающий5446 (17+29)+954
10Барбашёв«Вегас»нападающий7442 (18+24)+1642
11Марченко«Коламбус»нападающий7035 (19+16)-512
12Кузьменко«Ванкувер»/«Калгари»нападающий6333 (15+18)-810
13Наместников«Виннипег»нападающий7133 (10+23)+1335
14Воронков«Коламбус»нападающий6831 (17+14)052
15Михеев«Ванкувер»нападающий7030 (11+19)+34
16Проворов«Коламбус»защитник7430 (5+25)-1218
17Чинахов«Коламбус»нападающий5329 (16+13)-36
18Минтюков«Анахайм»защитник6328 (4+24)-2024
19Орлов«Каролина»защитник7526 (6+20)+636
20Зуб«Оттава»защитник6024 (4+20)+1228
21Дадонов«Даллас»нападающий5023 (12+11)-76
22Кузнецов«Вашингтон»/«Каролина»нападающий5623 (8+15)-1028
23Торопченко«Сент-Луис»нападающий7420 (14+6)-228
24Гавриков«Лос-Анджелес»защитник6820 (6+14)+728
25Замула«Филадельфия»защитник6220 (5+15)+330
26Дорофеев«Вегас»нападающий3919 (12+7)+86
27Сергачёв«Тампа»защитник3419 (2+17)-1616
28Задоров«Калгари»/«Ванкувер»защитник6718 (6+12)+2100
29Куликов«Флорида»защитник6818 (0+18)+1161
30Романов«Айлендерс»защитник7217 (7+10)+1320
31Тренин«Нэшвилл»/«Колорадо»нападающий7016 (12+4)+1338
32Барабанов«Сан-Хосе»нападающий4613 (4+9)-2412
33Костин«Детройт»/«Сан-Хосе»нападающий4411 (6+5)-944
34Охотюк«Сан-Хосе»/«Калгари»защитник488 (1+7)-2544
35Зайцев«Чикаго»защитник367 (2+5)012
36Любушкин«Анахайм»/«Торонто»защитник667 (0+7)-953
37Мирошниченко«Вашингтон»нападающий176 (2+4)-46
38Мироманов«Вегас»/«Калгари»защитник154 (2+2)-34
39Алексеев«Вашингтон»защитник303 (1+2)-76
40Пономарёв«Каролина»нападающий22 (1+1)+10
41Гурьянов«Нэшвилл»нападающий182 (1+1)+40
42Хуснутдинов«Миннесота»нападающий71 (0+1)-20
43Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник31 (0+1)04
44Гущин«Сан-Хосе»нападающий21 (0+1)00
45Кныжов«Сан-Хосе»защитник101 (0+1)-66
46Подколзин«Ванкувер»нападающий121 (0+1)04
47Александров«Сент-Луис»нападающий191 (0+1)-34
48Меркулов«Бостон»нападающий40 (0+0)+10
49Кузнецов«Калгари»защитник10 (0+0)-10
50Афанасьев«Нэшвилл»нападающий20 (0+0)-10
51Денисенко«Вегас»нападающий60 (0+0)-32

АХЛ

Необъяснимо, но факт. Иван Просветов в феврале – восемь побед в восьми матчах и звание лучшего вратаря месяца, он же в марте – ни одной победы в семи матчах. Отметим, что его «Иглз» всё равно забронировали себе путёвку в плей-офф.

Куда лучше идут дела у Ярослава Аскарова. Его «Милуоки» с отрывом лидирует в Центральном дивизионе, а сам россиянин входит в топ-3 лиги по количеству побед и «сухих» матчей.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Аскаров«Милуоки»38252,2791,56
2Жеренко«Спрингфилд»25123,1191,41
3Просветов«Колорадо»1582,1792,32
4Романов«Сан-Хосе»2573,489,20
5Кочетков«Сиракьюз»331,6393,21
6Тарасов«Кливленд»422,5791,50

Георгий Меркулов, как и ожидалось, побил личный рекорд по очкам и голам в АХЛ, превзойдя прошлогодний результат. Он остаётся лучшим бомбардиром фарм-клуба «Бостона» и входит в топ-5 бомбардиров лиги.

Григорий Денисенко вернулся из командировки в «Вегас» и продолжает набирать очки за «Хендерсон», поднявшись на второе место среди россиян в АХЛ.

Восстановился от травмы защитник «Барракуды» Шакир Мухамадуллин – даже пропустив месяц, он является пятым в команде по очкам. Насыщенный месяц получился у нападающего Егора Соколова – забил пять голов, получил два дисциплинарных штрафа, является самым бросающим игроком «Беллевиля», вторым снайпером и третьим бомбардиром. Интересно, вызовет его «Оттава» хотя бы на несколько матчей? Ведь из гонки за плей-офф «сенаторы» отвалились, самое время наигрывать молодёжь.

В непонятную ситуацию попал Дмитрий Овчинников. В дедлайн его обменяли из «Торонто» в «Миннесоту», при этом он остался в составе «Марлис», но играть перестал. Контракт нападающего подходит к концу, его агент Шуми Бабаев ещё в феврале говорил, что летом планируется либо менять команду в Америке, либо возвращаться в «Сибирь». Четвёртую команду за этот сезон сменил Василий Пономарёв, только если раньше это всё происходило из-за отсутствия у «Каролины» собственного фарм-клуба, то сейчас нападающий перешёл в систему «Питтсбурга». В четырёх матчах за «Уилкс-Бэрри» Пономарёв успел отметиться заброшенной шайбой.

Зато за «Айову» уже играет Владислав Фирстов, вернувшийся из «Торпедо», где был в аренде. Нападающий и раньше играл в АХЛ, но в марте набрал своё первое очко в лиге! Николай Коваленко тоже уехал в Америку и пополнил состав «Колорадо Иглз», где проходит реабилитацию после травмы ноги, полученной в плей-офф КХЛ.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Меркулов«Провиденс»нападающий5958 (25+33)-214
2Денисенко«Хендерсон»нападающий5848 (18+30)-1746
3Афанасьев«Милуоки»нападающий4747 (23+24)+2360
4Исхаков«Бриджпорт»нападающий6345 (17+28)-1530
5Гущин«Сан-Хосе»нападающий4944 (15+29)-1222
6Чибриков«Манитоба»нападающий6242 (17+25)-1947
7Соколов«Беллевиль»нападающий6441 (18+23)-665
8Свечков«Милуоки»нападающий4836 (15+21)+1516
9Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник5433 (7+26)+224
10Гурьянов«Милуоки»нападающий2730 (12+18)+118
11Абрамов«Спрингфилд»нападающий5130 (12+18)+729
12Пономарёв«Уилкс-Бэрри»нападающий4530 (9+21)-2016
13Грошев«Сиракьюз»нападающий6229 (10+19)+924
14Подколзин«Эбботсдорф»нападающий4428 (15+13)015
15Неучев«Рочестер»нападающий4927 (10+17)+136
16Мирошниченко«Херши»нападающий4725 (9+16)+1513
17Новиков«Рочестер»защитник5718 (2+16)+1534
18Тринеев«Херши»нападающий5516 (9+7)+1518
19Мальцев«Онтарио»нападающий2114 (4+10)+28
20Кныжов«Сан-Хосе»защитник3814 (3+11)+824
21Петров«Бейкерсфилд»нападающий4813 (8+5)+332
22Ибрагимов«Ютика»нападающий3513 (6+7)02
23Саморуков«Уилкс-Бэрри»защитник5613 (5+8)-220
24Мисюль«Ютика»защитник3713 (4+9)-145
25Я. Кузнецов«Калгари»защитник5812 (5+7)+127
26Овчинников«Айова»нападающий2010 (7+3)-14
27Кисаков«Рочестер»нападающий2910 (5+5)-212
28Павлычев«Онтарио»нападающий248 (5+3)+224
29Александров«Спрингфилд»нападающий77 (3+4)+60
30Николаев«Калгари»нападающий296 (3+3)-18
31Мироманов«Хендерсон»защитник56 (1+5)-20
32Грушников«Калгари»защитник586 (1+5)+538
33Князев«Манитоба»защитник205 (0+5)-1218
34Чайка«Хендерсон»защитник595 (0+5)-2722
35Чинахов«Кливленд»нападающий34 (3+1)02
36Гурьев«Сан-Хосе»защитник314 (2+2)081
37Анисимов«Хартфорд»нападающий184 (1+3)-16
38Злодеев«Эбботсдорф»нападающий211 (1+0)-52
39Воронков«Кливленд»нападающий41 (0+1)-12
40Фирстов«Айова»нападающий41 (0+1)-14
41Охотюк«Сан-Хосе»защитник51 (0+1)-44
42Андреев«Коачелла»нападающий50+14

CHL

В канадских молодёжных лигах начался плей-офф, так что можно фиксировать итоги регулярки. Всеволод Комаров стал лучшим защитником-бомбардиром и шестым ассистентом в QMJHL. Прищепов, Горюнов, Газизов, Жугин, Соболев и Муранов обновили личные рекорды результативности.

Девять россиян попали со своими командами в плей-офф, без кубковой весны остались только «Калгари» Муранова, «Виндзор» Жугина и «Ниагара» Фролова, Дианова и Куликова, занявшая последнее место в OHL.

О выступлении наших ребят в плей-офф будем рассказывать уже в следующих материалах. Пока кратко – ситуации в сериях первого раунда с участием россиян: «Брэндон» и «Римуски» проигрывают 0-2, «Лондон», «Драммондвиль», «Викториавиль» и «Су» ведут 2-0, а в сериях «Брентфорда» и «Эри» ничья после двух матчей.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Литвинов«Эри», OHL103,0989,70
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Газизов«Лондон», OHLнападающий6381 (36+45)+4259
2Комаров«Драммондвиль», QMJHLзащитник6069 (14+55)+47105
3Прищепов«Викториавиль», QMJHLнападающий6367 (22+45)+1670
4Муранов«Калгари», WHLнападающий6350 (22+28)+2955
5Жугин«Виндзор», OHLнападающий6749 (23+26)-3423
6Горюнов«Викториавиль», QMJHLнападающий6348 (29+19)+1146
7Кудрявцев«Су», OHLзащитник6747 (5+42)+2918
8Барбашёв«Римуски», QMJHLнападающий5935 (14+21)-128
9Соболев«Брентфорд», OHLзащитник6425 (7+18)+663
10Малявин«Брендон», WHLзащитник6320 (1+19)-442
11Фролов«Ниагара», OHLзащитник6712 (1+11)-3743
12Дианов«Ниагара», OHLнападающий162 (2+0)-100
13Торопцев«Эри», OHLнападающий181 (1+0)-311
14Куликов«Ниагара», OHLнападающий30-22

NCAA

В плей-офф студенческой лиги из россиян попал только Айдар Суниев с университетом Массачусетса, но вылетел в первом же раунде (там, напомним, играют не серии, а по одному матчу). Сам Суниев участия в этом матче не принимал.

Лучший российский бомбардир лиги – Антон Рубцов – закончил регулярный сезон за пределами первой сотни среди всех игроков.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Сергеевун. Коннектикута1682,791,31
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Рубцовун. Аляска-Фэрбанкснападающий3028 (8+20)+614
2Суниевун. Массачусетсанападающий3625 (12+13)+125
3НикораДартмутский колледжнападающий2520 (3+17)-22
4Сарданянун. Нью-Гэмпширанападающий3214 (7+7)-412
5Спицеровун. Вермонтанападающий3514 (7+7)-116
6Кабановун. Северного Мичигананападающий269 (4+5)-34
7ХохлачёвАмериканский международный колледжнападающий125 (3+2)+414
8Тертышныйколледж Стоунхиллзащитник304 (0+4)-2316
9Бородаенкоколледж Мерримакнападающий121 (0+1)-14

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. Главной звездой лиги является российский нападающий Матвей Гридин. 18-летний форвард продолжает занимать первое место в гонке бомбардиров, опережая ближайшего преследователя — канадца Майкла Хейджа — на четыре результативных действия.

Текущая снайперская и результативная серии Матвея насчитывают пять матчей, за которые россиянин отметился 9 (6+3) очками. Его клуб «Маскегон Ламберджекс» занимает третье место в Восточной конференции и уже гарантировал себе продолжение сезона в плей-офф.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Егоров«Омаха»4173,8789,31
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гридин«Маскегон»нападающий5677 (35+42)+1347
2Низамеев«Три-Сити»нападающий4846 (15+31)+936
3Лукашевич«Три-Сити»защитник5143 (11+32)+1227
4Чалый«Су-Фолс»защитник5326 (12+14)-1312
5Воронин«Янгстаун»нападающий4720 (9+11)-333
6Рыбаков«Су-Фолс»нападающий579 (4+5)-743
7Катин«Маскегон»/«Омаха»защитник455 (2+3)-921
8Воробьёв«Маскегон»нападающий10 (0+0)-20

ECHL

В Хоккейной лиге Восточного побережья лучше всего идёт игра у 25-летнего москвича Максима Андреева, который демонстрирует устойчивый прогресс на протяжении сезона. Если по итогам января Андреев располагался на 19-й строчке в гонке бомбардиров, то спустя месяц он поднялся на 12-ю позицию, а сейчас замыкает топ-10. При этом важно заметить, что по средней результативности центрфорвард «Канзаса» уверенно входит в топ-5 лиги, так как провёл на пять-девять матчей меньше большинства лидеров.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Пекса«Ньюфаундленд»1953,7189,00
2Романов«Уичита»734,0087,00
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Андреев«Канзас»нападающий5769 (18+51)+2734
2Тимофеев«Норфолк»нападающий6051 (18+33)+1464
3Смирнов«Норфолк»нападающий4944 (14+30)+327
4Павлычёв«Гринвилль»нападающий3230 (12+18)+238
5Баканов«Вустер»нападающий5623 (12+11)-1134
6Тютяев«Толедо»нападающий2413 (1+12)-818
7Ибрагимов«Адирондак»нападающий1412 (4+8)+20
8Кулаков«Вустер»защитник5512 (4+8)-268
9Гендунов«Талса»нападающий1911 (6+5)+84
10Гурьев«Уичита»защитник92 (0+2)-34
11Николаев«Рапид Сити»нападающий11 (1+0)00
12Юшкевич«Уичита»защитник20 (0+0)-22
13Жуков«Уичита»нападающий20 (0+0)+10
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