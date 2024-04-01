Ключевая статистика по почти 130 представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

Расклад по всем русским в Америке. Кучеров бьётся с канадцами, Панарин гонится за Ягром

«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам февраля, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по итогам прошедшего марта.

НХЛ

За несколько недель до окончания регулярного чемпионата НХЛ сразу три российских вратаря входят в топ-5 по выигранным матчам. Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев (37) располагается на первой позиции, одержавший 33 победы Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» делит третью позицию, а вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин с 32 победами взлетел на пятую строчку. В топ-10 входит ещё и Андрей Василевский (28) из «Тампа-Бэй Лайтнинг». И это несмотря на то обстоятельство, что из-за перенесённой операции Василевский пропустил значительную часть регулярки.

В свою очередь, голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков занимает шестое место в лиге по числу оформленных шат-аутов. За 39 матчей российский вратарь успел четыре раза оставить ворота в неприкосновенности. Столько же раз «на ноль» отыграл и Бобровский, но голкипер «пантер» сыграл на 14 матчей больше соотечественника.

Продолжает успешно реанимировать свой сезон Илья Самсонов, выступающий за «Торонто Мэйпл Лифс». После жуткого начала регулярки и выставления на драфт отказов с целью перевода в АХЛ для восстановления психологических кондиций во второй части сезона Самсонов заиграл значительно лучше. Буквально несколько дней назад россиянин оформил третий шат-аут в нынешней регулярке, сравнявшись по этому показателю с Шестёркиным.

У основного голкипера «Айлендерс» Илья Сорокина дела складываются откровенно неважно. В этом сезоне Сорокин демонстрирует объективно худшие статистические показатели по коэффициенту надёжности (3,08) и проценту отражённых бросков (90,7) за четыре сезона в НХЛ. 25 марта вратарь «Айлендерс» потерпел шестое поражение подряд. Поэтому неслучайно, что в трёх матчах из последних четырёх ворота команды с Лонг-Айленда защищал 35-летний Семён Варламов, который до этого играл намного реже. Но в текущий момент сезона именно Варламов пользуется большим тренерским доверием со стороны Патрика Руа.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Георгиев «Колорадо» 58 37 2,85 90,1 2 2 Бобровский «Флорида» 53 33 2,40 91,4 4 3 Шестёркин «Рейнджерс» 49 32 2,63 91,3 3 4 Василевский «Тампа» 46 28 2,85 90,0 2 5 Сорокин «Айлендерс» 52 22 3,08 90,7 2 6 Кочетков «Каролина» 39 20 2,38 91,1 4 7 Самсонов «Торонто» 35 20 3,03 89,3 3 8 Варламов «Айлендерс» 23 9 2,83 91,2 2 9 Тарасов «Коламбус» 22 7 3,23 90,5 0 10 Просветов «Колорадо» 11 4 3,16 89,5 0 11 Аскаров «Нэшвилл» 2 1 1,47 94,3 0

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продолжает вести увлекательное противостояние с Натаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом за приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Долгое время россиянин возглавлял бомбардирскую гонку, но сейчас он располагается на второй позиции, отставая на одно очко от лидера «лавин» и опережая на одно очко капитана «нефтяников».

До конца регулярки «молниям» остаётся провести девять матчей, за которые Кучерову необходимо набрать всего три очка, чтобы установить новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019. Пять лет назад нападающий «Тампы» завершил гладкую часть сезона со 128 результативными действиями. Сейчас же на его счету уже 126 очков.

Четвёртое место в гонке бомбардиров занимает форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, в этом сезоне впервые в карьере пробивший «сотню». Сейчас российский нападающий со 107 очками делит с Марком Мессье третье место в истории американского клуба по очкам в одной регулярке. Второе место занимает Жан Ратель (109 в сезоне-1971/1972). Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (123 в сезоне-2005/2006). Догнать будет очень сложно, но теоретическая возможность ещё остаётся, с учётом потрясающего текущего состояния самого Панарина и всех «Рейнджерс» в целом.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выдаёт отличную вторую половину регулярного чемпионата, благодаря чему значительно повысил свои акции в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. В какой-то момент этого сезона голы российскому нападающему давались с таким трудом, что скептицизм в отношении Ови у многих начал зашкаливать, но после Нового года всё изменилось. Сейчас Александру остаётся произвести всего два точных броска, чтобы добраться до промежуточной полуюбилейной отметки в 850 заброшенных шайб, а дальше начнётся последний этап погони за достижением Гретцки (894).

В середине марта в НХЛ дебютировал ещё один российский хоккеист. Форвард «Миннесоты» Марат Хуснутдинов принял участие в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (2:0), став 62-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне. В прошлом сезоне хотя бы один матч в регулярке также провели 62 россиянина, что было лучшим результатом за 19 лет. Рекордным остаётся сезон-2000/2001 (72 игрока).

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Кучеров «Тампа» нападающий 72 126 (42+84) +8 22 2 Панарин «Рейнджерс» нападающий 74 107 (44+63) +21 22 3 Капризов «Миннесота» нападающий 66 82 (37+45) +13 28 4 Бучневич «Сент-Луис» нападающий 72 58 (26+32) +5 44 5 Овечкин «Вашингтон» нападающий 70 58 (26+32) -18 20 6 Малкин «Питтсбург» нападающий 73 56 (21+35) -1 58 7 Ничушкин «Колорадо» нападающий 48 50 (26+24) +9 20 8 Тарасенко «Оттава»/«Флорида» нападающий 68 47 (21+26) +11 12 9 Свечников «Каролина» нападающий 54 46 (17+29) +9 54 10 Барбашёв «Вегас» нападающий 74 42 (18+24) +16 42 11 Марченко «Коламбус» нападающий 70 35 (19+16) -5 12 12 Кузьменко «Ванкувер»/«Калгари» нападающий 63 33 (15+18) -8 10 13 Наместников «Виннипег» нападающий 71 33 (10+23) +13 35 14 Воронков «Коламбус» нападающий 68 31 (17+14) 0 52 15 Михеев «Ванкувер» нападающий 70 30 (11+19) +3 4 16 Проворов «Коламбус» защитник 74 30 (5+25) -12 18 17 Чинахов «Коламбус» нападающий 53 29 (16+13) -3 6 18 Минтюков «Анахайм» защитник 63 28 (4+24) -20 24 19 Орлов «Каролина» защитник 75 26 (6+20) +6 36 20 Зуб «Оттава» защитник 60 24 (4+20) +12 28 21 Дадонов «Даллас» нападающий 50 23 (12+11) -7 6 22 Кузнецов «Вашингтон»/«Каролина» нападающий 56 23 (8+15) -10 28 23 Торопченко «Сент-Луис» нападающий 74 20 (14+6) -2 28 24 Гавриков «Лос-Анджелес» защитник 68 20 (6+14) +7 28 25 Замула «Филадельфия» защитник 62 20 (5+15) +3 30 26 Дорофеев «Вегас» нападающий 39 19 (12+7) +8 6 27 Сергачёв «Тампа» защитник 34 19 (2+17) -16 16 28 Задоров «Калгари»/«Ванкувер» защитник 67 18 (6+12) +2 100 29 Куликов «Флорида» защитник 68 18 (0+18) +11 61 30 Романов «Айлендерс» защитник 72 17 (7+10) +13 20 31 Тренин «Нэшвилл»/«Колорадо» нападающий 70 16 (12+4) +13 38 32 Барабанов «Сан-Хосе» нападающий 46 13 (4+9) -24 12 33 Костин «Детройт»/«Сан-Хосе» нападающий 44 11 (6+5) -9 44 34 Охотюк «Сан-Хосе»/«Калгари» защитник 48 8 (1+7) -25 44 35 Зайцев «Чикаго» защитник 36 7 (2+5) 0 12 36 Любушкин «Анахайм»/«Торонто» защитник 66 7 (0+7) -9 53 37 Мирошниченко «Вашингтон» нападающий 17 6 (2+4) -4 6 38 Мироманов «Вегас»/«Калгари» защитник 15 4 (2+2) -3 4 39 Алексеев «Вашингтон» защитник 30 3 (1+2) -7 6 40 Пономарёв «Каролина» нападающий 2 2 (1+1) +1 0 41 Гурьянов «Нэшвилл» нападающий 18 2 (1+1) +4 0 42 Хуснутдинов «Миннесота» нападающий 7 1 (0+1) -2 0 43 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 3 1 (0+1) 0 4 44 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 2 1 (0+1) 0 0 45 Кныжов «Сан-Хосе» защитник 10 1 (0+1) -6 6 46 Подколзин «Ванкувер» нападающий 12 1 (0+1) 0 4 47 Александров «Сент-Луис» нападающий 19 1 (0+1) -3 4 48 Меркулов «Бостон» нападающий 4 0 (0+0) +1 0 49 Кузнецов «Калгари» защитник 1 0 (0+0) -1 0 50 Афанасьев «Нэшвилл» нападающий 2 0 (0+0) -1 0 51 Денисенко «Вегас» нападающий 6 0 (0+0) -3 2

АХЛ

Необъяснимо, но факт. Иван Просветов в феврале – восемь побед в восьми матчах и звание лучшего вратаря месяца, он же в марте – ни одной победы в семи матчах. Отметим, что его «Иглз» всё равно забронировали себе путёвку в плей-офф.

Куда лучше идут дела у Ярослава Аскарова. Его «Милуоки» с отрывом лидирует в Центральном дивизионе, а сам россиянин входит в топ-3 лиги по количеству побед и «сухих» матчей.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Аскаров «Милуоки» 38 25 2,27 91,5 6 2 Жеренко «Спрингфилд» 25 12 3,11 91,4 1 3 Просветов «Колорадо» 15 8 2,17 92,3 2 4 Романов «Сан-Хосе» 25 7 3,4 89,2 0 5 Кочетков «Сиракьюз» 3 3 1,63 93,2 1 6 Тарасов «Кливленд» 4 2 2,57 91,5 0

Георгий Меркулов, как и ожидалось, побил личный рекорд по очкам и голам в АХЛ, превзойдя прошлогодний результат. Он остаётся лучшим бомбардиром фарм-клуба «Бостона» и входит в топ-5 бомбардиров лиги.

Григорий Денисенко вернулся из командировки в «Вегас» и продолжает набирать очки за «Хендерсон», поднявшись на второе место среди россиян в АХЛ.

Восстановился от травмы защитник «Барракуды» Шакир Мухамадуллин – даже пропустив месяц, он является пятым в команде по очкам. Насыщенный месяц получился у нападающего Егора Соколова – забил пять голов, получил два дисциплинарных штрафа, является самым бросающим игроком «Беллевиля», вторым снайпером и третьим бомбардиром. Интересно, вызовет его «Оттава» хотя бы на несколько матчей? Ведь из гонки за плей-офф «сенаторы» отвалились, самое время наигрывать молодёжь.

В непонятную ситуацию попал Дмитрий Овчинников. В дедлайн его обменяли из «Торонто» в «Миннесоту», при этом он остался в составе «Марлис», но играть перестал. Контракт нападающего подходит к концу, его агент Шуми Бабаев ещё в феврале говорил, что летом планируется либо менять команду в Америке, либо возвращаться в «Сибирь». Четвёртую команду за этот сезон сменил Василий Пономарёв, только если раньше это всё происходило из-за отсутствия у «Каролины» собственного фарм-клуба, то сейчас нападающий перешёл в систему «Питтсбурга». В четырёх матчах за «Уилкс-Бэрри» Пономарёв успел отметиться заброшенной шайбой.

Зато за «Айову» уже играет Владислав Фирстов, вернувшийся из «Торпедо», где был в аренде. Нападающий и раньше играл в АХЛ, но в марте набрал своё первое очко в лиге! Николай Коваленко тоже уехал в Америку и пополнил состав «Колорадо Иглз», где проходит реабилитацию после травмы ноги, полученной в плей-офф КХЛ.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Меркулов «Провиденс» нападающий 59 58 (25+33) -2 14 2 Денисенко «Хендерсон» нападающий 58 48 (18+30) -17 46 3 Афанасьев «Милуоки» нападающий 47 47 (23+24) +23 60 4 Исхаков «Бриджпорт» нападающий 63 45 (17+28) -15 30 5 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 49 44 (15+29) -12 22 6 Чибриков «Манитоба» нападающий 62 42 (17+25) -19 47 7 Соколов «Беллевиль» нападающий 64 41 (18+23) -6 65 8 Свечков «Милуоки» нападающий 48 36 (15+21) +15 16 9 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 54 33 (7+26) +2 24 10 Гурьянов «Милуоки» нападающий 27 30 (12+18) +11 8 11 Абрамов «Спрингфилд» нападающий 51 30 (12+18) +7 29 12 Пономарёв «Уилкс-Бэрри» нападающий 45 30 (9+21) -20 16 13 Грошев «Сиракьюз» нападающий 62 29 (10+19) +9 24 14 Подколзин «Эбботсдорф» нападающий 44 28 (15+13) 0 15 15 Неучев «Рочестер» нападающий 49 27 (10+17) +13 6 16 Мирошниченко «Херши» нападающий 47 25 (9+16) +15 13 17 Новиков «Рочестер» защитник 57 18 (2+16) +15 34 18 Тринеев «Херши» нападающий 55 16 (9+7) +15 18 19 Мальцев «Онтарио» нападающий 21 14 (4+10) +2 8 20 Кныжов «Сан-Хосе» защитник 38 14 (3+11) +8 24 21 Петров «Бейкерсфилд» нападающий 48 13 (8+5) +3 32 22 Ибрагимов «Ютика» нападающий 35 13 (6+7) 0 2 23 Саморуков «Уилкс-Бэрри» защитник 56 13 (5+8) -2 20 24 Мисюль «Ютика» защитник 37 13 (4+9) -1 45 25 Я. Кузнецов «Калгари» защитник 58 12 (5+7) +1 27 26 Овчинников «Айова» нападающий 20 10 (7+3) -1 4 27 Кисаков «Рочестер» нападающий 29 10 (5+5) -2 12 28 Павлычев «Онтарио» нападающий 24 8 (5+3) +2 24 29 Александров «Спрингфилд» нападающий 7 7 (3+4) +6 0 30 Николаев «Калгари» нападающий 29 6 (3+3) -1 8 31 Мироманов «Хендерсон» защитник 5 6 (1+5) -2 0 32 Грушников «Калгари» защитник 58 6 (1+5) +5 38 33 Князев «Манитоба» защитник 20 5 (0+5) -12 18 34 Чайка «Хендерсон» защитник 59 5 (0+5) -27 22 35 Чинахов «Кливленд» нападающий 3 4 (3+1) 0 2 36 Гурьев «Сан-Хосе» защитник 31 4 (2+2) 0 81 37 Анисимов «Хартфорд» нападающий 18 4 (1+3) -1 6 38 Злодеев «Эбботсдорф» нападающий 21 1 (1+0) -5 2 39 Воронков «Кливленд» нападающий 4 1 (0+1) -1 2 40 Фирстов «Айова» нападающий 4 1 (0+1) -1 4 41 Охотюк «Сан-Хосе» защитник 5 1 (0+1) -4 4 42 Андреев «Коачелла» нападающий 5 0 +1 4

CHL

В канадских молодёжных лигах начался плей-офф, так что можно фиксировать итоги регулярки. Всеволод Комаров стал лучшим защитником-бомбардиром и шестым ассистентом в QMJHL. Прищепов, Горюнов, Газизов, Жугин, Соболев и Муранов обновили личные рекорды результативности.

Девять россиян попали со своими командами в плей-офф, без кубковой весны остались только «Калгари» Муранова, «Виндзор» Жугина и «Ниагара» Фролова, Дианова и Куликова, занявшая последнее место в OHL.

О выступлении наших ребят в плей-офф будем рассказывать уже в следующих материалах. Пока кратко – ситуации в сериях первого раунда с участием россиян: «Брэндон» и «Римуски» проигрывают 0-2, «Лондон», «Драммондвиль», «Викториавиль» и «Су» ведут 2-0, а в сериях «Брентфорда» и «Эри» ничья после двух матчей.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Литвинов «Эри», OHL 1 0 3,09 89,7 0

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Газизов «Лондон», OHL нападающий 63 81 (36+45) +42 59 2 Комаров «Драммондвиль», QMJHL защитник 60 69 (14+55) +47 105 3 Прищепов «Викториавиль», QMJHL нападающий 63 67 (22+45) +16 70 4 Муранов «Калгари», WHL нападающий 63 50 (22+28) +29 55 5 Жугин «Виндзор», OHL нападающий 67 49 (23+26) -34 23 6 Горюнов «Викториавиль», QMJHL нападающий 63 48 (29+19) +11 46 7 Кудрявцев «Су», OHL защитник 67 47 (5+42) +29 18 8 Барбашёв «Римуски», QMJHL нападающий 59 35 (14+21) -1 28 9 Соболев «Брентфорд», OHL защитник 64 25 (7+18) +6 63 10 Малявин «Брендон», WHL защитник 63 20 (1+19) -4 42 11 Фролов «Ниагара», OHL защитник 67 12 (1+11) -37 43 12 Дианов «Ниагара», OHL нападающий 16 2 (2+0) -10 0 13 Торопцев «Эри», OHL нападающий 18 1 (1+0) -3 11 14 Куликов «Ниагара», OHL нападающий 3 0 -2 2

NCAA

В плей-офф студенческой лиги из россиян попал только Айдар Суниев с университетом Массачусетса, но вылетел в первом же раунде (там, напомним, играют не серии, а по одному матчу). Сам Суниев участия в этом матче не принимал.

Лучший российский бомбардир лиги – Антон Рубцов – закончил регулярный сезон за пределами первой сотни среди всех игроков.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Сергеев ун. Коннектикута 16 8 2,7 91,3 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Рубцов ун. Аляска-Фэрбанкс нападающий 30 28 (8+20) +6 14 2 Суниев ун. Массачусетса нападающий 36 25 (12+13) +1 25 3 Никора Дартмутский колледж нападающий 25 20 (3+17) -2 2 4 Сарданян ун. Нью-Гэмпшира нападающий 32 14 (7+7) -4 12 5 Спицеров ун. Вермонта нападающий 35 14 (7+7) -11 6 6 Кабанов ун. Северного Мичигана нападающий 26 9 (4+5) -3 4 7 Хохлачёв Американский международный колледж нападающий 12 5 (3+2) +4 14 8 Тертышный колледж Стоунхилл защитник 30 4 (0+4) -23 16 9 Бородаенко колледж Мерримак нападающий 12 1 (0+1) -1 4

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. Главной звездой лиги является российский нападающий Матвей Гридин. 18-летний форвард продолжает занимать первое место в гонке бомбардиров, опережая ближайшего преследователя — канадца Майкла Хейджа — на четыре результативных действия.

Текущая снайперская и результативная серии Матвея насчитывают пять матчей, за которые россиянин отметился 9 (6+3) очками. Его клуб «Маскегон Ламберджекс» занимает третье место в Восточной конференции и уже гарантировал себе продолжение сезона в плей-офф.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Егоров «Омаха» 41 7 3,87 89,3 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гридин «Маскегон» нападающий 56 77 (35+42) +13 47 2 Низамеев «Три-Сити» нападающий 48 46 (15+31) +9 36 3 Лукашевич «Три-Сити» защитник 51 43 (11+32) +12 27 4 Чалый «Су-Фолс» защитник 53 26 (12+14) -13 12 5 Воронин «Янгстаун» нападающий 47 20 (9+11) -3 33 6 Рыбаков «Су-Фолс» нападающий 57 9 (4+5) -7 43 7 Катин «Маскегон»/«Омаха» защитник 45 5 (2+3) -9 21 8 Воробьёв «Маскегон» нападающий 1 0 (0+0) -2 0

ECHL

В Хоккейной лиге Восточного побережья лучше всего идёт игра у 25-летнего москвича Максима Андреева, который демонстрирует устойчивый прогресс на протяжении сезона. Если по итогам января Андреев располагался на 19-й строчке в гонке бомбардиров, то спустя месяц он поднялся на 12-ю позицию, а сейчас замыкает топ-10. При этом важно заметить, что по средней результативности центрфорвард «Канзаса» уверенно входит в топ-5 лиги, так как провёл на пять-девять матчей меньше большинства лидеров.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Пекса «Ньюфаундленд» 19 5 3,71 89,0 0 2 Романов «Уичита» 7 3 4,00 87,0 0