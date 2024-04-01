Расклад по всем русским в Америке. Кучеров бьётся с канадцами, Панарин гонится за Ягром

«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам февраля, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по итогам прошедшего марта.
НХЛ
За несколько недель до окончания регулярного чемпионата НХЛ сразу три российских вратаря входят в топ-5 по выигранным матчам. Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев (37) располагается на первой позиции, одержавший 33 победы Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» делит третью позицию, а вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин с 32 победами взлетел на пятую строчку. В топ-10 входит ещё и Андрей Василевский (28) из «Тампа-Бэй Лайтнинг». И это несмотря на то обстоятельство, что из-за перенесённой операции Василевский пропустил значительную часть регулярки.
В свою очередь, голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков занимает шестое место в лиге по числу оформленных шат-аутов. За 39 матчей российский вратарь успел четыре раза оставить ворота в неприкосновенности. Столько же раз «на ноль» отыграл и Бобровский, но голкипер «пантер» сыграл на 14 матчей больше соотечественника.
Продолжает успешно реанимировать свой сезон Илья Самсонов, выступающий за «Торонто Мэйпл Лифс». После жуткого начала регулярки и выставления на драфт отказов с целью перевода в АХЛ для восстановления психологических кондиций во второй части сезона Самсонов заиграл значительно лучше. Буквально несколько дней назад россиянин оформил третий шат-аут в нынешней регулярке, сравнявшись по этому показателю с Шестёркиным.
У основного голкипера «Айлендерс» Илья Сорокина дела складываются откровенно неважно. В этом сезоне Сорокин демонстрирует объективно худшие статистические показатели по коэффициенту надёжности (3,08) и проценту отражённых бросков (90,7) за четыре сезона в НХЛ. 25 марта вратарь «Айлендерс» потерпел шестое поражение подряд. Поэтому неслучайно, что в трёх матчах из последних четырёх ворота команды с Лонг-Айленда защищал 35-летний Семён Варламов, который до этого играл намного реже. Но в текущий момент сезона именно Варламов пользуется большим тренерским доверием со стороны Патрика Руа.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Георгиев
|«Колорадо»
|58
|37
|2,85
|90,1
|2
|2
|Бобровский
|«Флорида»
|53
|33
|2,40
|91,4
|4
|3
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|49
|32
|2,63
|91,3
|3
|4
|Василевский
|«Тампа»
|46
|28
|2,85
|90,0
|2
|5
|Сорокин
|«Айлендерс»
|52
|22
|3,08
|90,7
|2
|6
|Кочетков
|«Каролина»
|39
|20
|2,38
|91,1
|4
|7
|Самсонов
|«Торонто»
|35
|20
|3,03
|89,3
|3
|8
|Варламов
|«Айлендерс»
|23
|9
|2,83
|91,2
|2
|9
|Тарасов
|«Коламбус»
|22
|7
|3,23
|90,5
|0
|10
|Просветов
|«Колорадо»
|11
|4
|3,16
|89,5
|0
|11
|Аскаров
|«Нэшвилл»
|2
|1
|1,47
|94,3
|0
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продолжает вести увлекательное противостояние с Натаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом за приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Долгое время россиянин возглавлял бомбардирскую гонку, но сейчас он располагается на второй позиции, отставая на одно очко от лидера «лавин» и опережая на одно очко капитана «нефтяников».
До конца регулярки «молниям» остаётся провести девять матчей, за которые Кучерову необходимо набрать всего три очка, чтобы установить новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019. Пять лет назад нападающий «Тампы» завершил гладкую часть сезона со 128 результативными действиями. Сейчас же на его счету уже 126 очков.
Четвёртое место в гонке бомбардиров занимает форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, в этом сезоне впервые в карьере пробивший «сотню». Сейчас российский нападающий со 107 очками делит с Марком Мессье третье место в истории американского клуба по очкам в одной регулярке. Второе место занимает Жан Ратель (109 в сезоне-1971/1972). Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (123 в сезоне-2005/2006). Догнать будет очень сложно, но теоретическая возможность ещё остаётся, с учётом потрясающего текущего состояния самого Панарина и всех «Рейнджерс» в целом.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выдаёт отличную вторую половину регулярного чемпионата, благодаря чему значительно повысил свои акции в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. В какой-то момент этого сезона голы российскому нападающему давались с таким трудом, что скептицизм в отношении Ови у многих начал зашкаливать, но после Нового года всё изменилось. Сейчас Александру остаётся произвести всего два точных броска, чтобы добраться до промежуточной полуюбилейной отметки в 850 заброшенных шайб, а дальше начнётся последний этап погони за достижением Гретцки (894).
В середине марта в НХЛ дебютировал ещё один российский хоккеист. Форвард «Миннесоты» Марат Хуснутдинов принял участие в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (2:0), став 62-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне. В прошлом сезоне хотя бы один матч в регулярке также провели 62 россиянина, что было лучшим результатом за 19 лет. Рекордным остаётся сезон-2000/2001 (72 игрока).
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Кучеров
|«Тампа»
|нападающий
|72
|126 (42+84)
|+8
|22
|2
|Панарин
|«Рейнджерс»
|нападающий
|74
|107 (44+63)
|+21
|22
|3
|Капризов
|«Миннесота»
|нападающий
|66
|82 (37+45)
|+13
|28
|4
|Бучневич
|«Сент-Луис»
|нападающий
|72
|58 (26+32)
|+5
|44
|5
|Овечкин
|«Вашингтон»
|нападающий
|70
|58 (26+32)
|-18
|20
|6
|Малкин
|«Питтсбург»
|нападающий
|73
|56 (21+35)
|-1
|58
|7
|Ничушкин
|«Колорадо»
|нападающий
|48
|50 (26+24)
|+9
|20
|8
|Тарасенко
|«Оттава»/«Флорида»
|нападающий
|68
|47 (21+26)
|+11
|12
|9
|Свечников
|«Каролина»
|нападающий
|54
|46 (17+29)
|+9
|54
|10
|Барбашёв
|«Вегас»
|нападающий
|74
|42 (18+24)
|+16
|42
|11
|Марченко
|«Коламбус»
|нападающий
|70
|35 (19+16)
|-5
|12
|12
|Кузьменко
|«Ванкувер»/«Калгари»
|нападающий
|63
|33 (15+18)
|-8
|10
|13
|Наместников
|«Виннипег»
|нападающий
|71
|33 (10+23)
|+13
|35
|14
|Воронков
|«Коламбус»
|нападающий
|68
|31 (17+14)
|0
|52
|15
|Михеев
|«Ванкувер»
|нападающий
|70
|30 (11+19)
|+3
|4
|16
|Проворов
|«Коламбус»
|защитник
|74
|30 (5+25)
|-12
|18
|17
|Чинахов
|«Коламбус»
|нападающий
|53
|29 (16+13)
|-3
|6
|18
|Минтюков
|«Анахайм»
|защитник
|63
|28 (4+24)
|-20
|24
|19
|Орлов
|«Каролина»
|защитник
|75
|26 (6+20)
|+6
|36
|20
|Зуб
|«Оттава»
|защитник
|60
|24 (4+20)
|+12
|28
|21
|Дадонов
|«Даллас»
|нападающий
|50
|23 (12+11)
|-7
|6
|22
|Кузнецов
|«Вашингтон»/«Каролина»
|нападающий
|56
|23 (8+15)
|-10
|28
|23
|Торопченко
|«Сент-Луис»
|нападающий
|74
|20 (14+6)
|-2
|28
|24
|Гавриков
|«Лос-Анджелес»
|защитник
|68
|20 (6+14)
|+7
|28
|25
|Замула
|«Филадельфия»
|защитник
|62
|20 (5+15)
|+3
|30
|26
|Дорофеев
|«Вегас»
|нападающий
|39
|19 (12+7)
|+8
|6
|27
|Сергачёв
|«Тампа»
|защитник
|34
|19 (2+17)
|-16
|16
|28
|Задоров
|«Калгари»/«Ванкувер»
|защитник
|67
|18 (6+12)
|+2
|100
|29
|Куликов
|«Флорида»
|защитник
|68
|18 (0+18)
|+11
|61
|30
|Романов
|«Айлендерс»
|защитник
|72
|17 (7+10)
|+13
|20
|31
|Тренин
|«Нэшвилл»/«Колорадо»
|нападающий
|70
|16 (12+4)
|+13
|38
|32
|Барабанов
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|46
|13 (4+9)
|-24
|12
|33
|Костин
|«Детройт»/«Сан-Хосе»
|нападающий
|44
|11 (6+5)
|-9
|44
|34
|Охотюк
|«Сан-Хосе»/«Калгари»
|защитник
|48
|8 (1+7)
|-25
|44
|35
|Зайцев
|«Чикаго»
|защитник
|36
|7 (2+5)
|0
|12
|36
|Любушкин
|«Анахайм»/«Торонто»
|защитник
|66
|7 (0+7)
|-9
|53
|37
|Мирошниченко
|«Вашингтон»
|нападающий
|17
|6 (2+4)
|-4
|6
|38
|Мироманов
|«Вегас»/«Калгари»
|защитник
|15
|4 (2+2)
|-3
|4
|39
|Алексеев
|«Вашингтон»
|защитник
|30
|3 (1+2)
|-7
|6
|40
|Пономарёв
|«Каролина»
|нападающий
|2
|2 (1+1)
|+1
|0
|41
|Гурьянов
|«Нэшвилл»
|нападающий
|18
|2 (1+1)
|+4
|0
|42
|Хуснутдинов
|«Миннесота»
|нападающий
|7
|1 (0+1)
|-2
|0
|43
|Мухамадуллин
|«Сан-Хосе»
|защитник
|3
|1 (0+1)
|0
|4
|44
|Гущин
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|2
|1 (0+1)
|0
|0
|45
|Кныжов
|«Сан-Хосе»
|защитник
|10
|1 (0+1)
|-6
|6
|46
|Подколзин
|«Ванкувер»
|нападающий
|12
|1 (0+1)
|0
|4
|47
|Александров
|«Сент-Луис»
|нападающий
|19
|1 (0+1)
|-3
|4
|48
|Меркулов
|«Бостон»
|нападающий
|4
|0 (0+0)
|+1
|0
|49
|Кузнецов
|«Калгари»
|защитник
|1
|0 (0+0)
|-1
|0
|50
|Афанасьев
|«Нэшвилл»
|нападающий
|2
|0 (0+0)
|-1
|0
|51
|Денисенко
|«Вегас»
|нападающий
|6
|0 (0+0)
|-3
|2
АХЛ
Необъяснимо, но факт. Иван Просветов в феврале – восемь побед в восьми матчах и звание лучшего вратаря месяца, он же в марте – ни одной победы в семи матчах. Отметим, что его «Иглз» всё равно забронировали себе путёвку в плей-офф.
Куда лучше идут дела у Ярослава Аскарова. Его «Милуоки» с отрывом лидирует в Центральном дивизионе, а сам россиянин входит в топ-3 лиги по количеству побед и «сухих» матчей.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Аскаров
|«Милуоки»
|38
|25
|2,27
|91,5
|6
|2
|Жеренко
|«Спрингфилд»
|25
|12
|3,11
|91,4
|1
|3
|Просветов
|«Колорадо»
|15
|8
|2,17
|92,3
|2
|4
|Романов
|«Сан-Хосе»
|25
|7
|3,4
|89,2
|0
|5
|Кочетков
|«Сиракьюз»
|3
|3
|1,63
|93,2
|1
|6
|Тарасов
|«Кливленд»
|4
|2
|2,57
|91,5
|0
Георгий Меркулов, как и ожидалось, побил личный рекорд по очкам и голам в АХЛ, превзойдя прошлогодний результат. Он остаётся лучшим бомбардиром фарм-клуба «Бостона» и входит в топ-5 бомбардиров лиги.
Григорий Денисенко вернулся из командировки в «Вегас» и продолжает набирать очки за «Хендерсон», поднявшись на второе место среди россиян в АХЛ.
Восстановился от травмы защитник «Барракуды» Шакир Мухамадуллин – даже пропустив месяц, он является пятым в команде по очкам. Насыщенный месяц получился у нападающего Егора Соколова – забил пять голов, получил два дисциплинарных штрафа, является самым бросающим игроком «Беллевиля», вторым снайпером и третьим бомбардиром. Интересно, вызовет его «Оттава» хотя бы на несколько матчей? Ведь из гонки за плей-офф «сенаторы» отвалились, самое время наигрывать молодёжь.
В непонятную ситуацию попал Дмитрий Овчинников. В дедлайн его обменяли из «Торонто» в «Миннесоту», при этом он остался в составе «Марлис», но играть перестал. Контракт нападающего подходит к концу, его агент Шуми Бабаев ещё в феврале говорил, что летом планируется либо менять команду в Америке, либо возвращаться в «Сибирь». Четвёртую команду за этот сезон сменил Василий Пономарёв, только если раньше это всё происходило из-за отсутствия у «Каролины» собственного фарм-клуба, то сейчас нападающий перешёл в систему «Питтсбурга». В четырёх матчах за «Уилкс-Бэрри» Пономарёв успел отметиться заброшенной шайбой.
Зато за «Айову» уже играет Владислав Фирстов, вернувшийся из «Торпедо», где был в аренде. Нападающий и раньше играл в АХЛ, но в марте набрал своё первое очко в лиге! Николай Коваленко тоже уехал в Америку и пополнил состав «Колорадо Иглз», где проходит реабилитацию после травмы ноги, полученной в плей-офф КХЛ.
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Меркулов
|«Провиденс»
|нападающий
|59
|58 (25+33)
|-2
|14
|2
|Денисенко
|«Хендерсон»
|нападающий
|58
|48 (18+30)
|-17
|46
|3
|Афанасьев
|«Милуоки»
|нападающий
|47
|47 (23+24)
|+23
|60
|4
|Исхаков
|«Бриджпорт»
|нападающий
|63
|45 (17+28)
|-15
|30
|5
|Гущин
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|49
|44 (15+29)
|-12
|22
|6
|Чибриков
|«Манитоба»
|нападающий
|62
|42 (17+25)
|-19
|47
|7
|Соколов
|«Беллевиль»
|нападающий
|64
|41 (18+23)
|-6
|65
|8
|Свечков
|«Милуоки»
|нападающий
|48
|36 (15+21)
|+15
|16
|9
|Мухамадуллин
|«Сан-Хосе»
|защитник
|54
|33 (7+26)
|+2
|24
|10
|Гурьянов
|«Милуоки»
|нападающий
|27
|30 (12+18)
|+11
|8
|11
|Абрамов
|«Спрингфилд»
|нападающий
|51
|30 (12+18)
|+7
|29
|12
|Пономарёв
|«Уилкс-Бэрри»
|нападающий
|45
|30 (9+21)
|-20
|16
|13
|Грошев
|«Сиракьюз»
|нападающий
|62
|29 (10+19)
|+9
|24
|14
|Подколзин
|«Эбботсдорф»
|нападающий
|44
|28 (15+13)
|0
|15
|15
|Неучев
|«Рочестер»
|нападающий
|49
|27 (10+17)
|+13
|6
|16
|Мирошниченко
|«Херши»
|нападающий
|47
|25 (9+16)
|+15
|13
|17
|Новиков
|«Рочестер»
|защитник
|57
|18 (2+16)
|+15
|34
|18
|Тринеев
|«Херши»
|нападающий
|55
|16 (9+7)
|+15
|18
|19
|Мальцев
|«Онтарио»
|нападающий
|21
|14 (4+10)
|+2
|8
|20
|Кныжов
|«Сан-Хосе»
|защитник
|38
|14 (3+11)
|+8
|24
|21
|Петров
|«Бейкерсфилд»
|нападающий
|48
|13 (8+5)
|+3
|32
|22
|Ибрагимов
|«Ютика»
|нападающий
|35
|13 (6+7)
|0
|2
|23
|Саморуков
|«Уилкс-Бэрри»
|защитник
|56
|13 (5+8)
|-2
|20
|24
|Мисюль
|«Ютика»
|защитник
|37
|13 (4+9)
|-1
|45
|25
|Я. Кузнецов
|«Калгари»
|защитник
|58
|12 (5+7)
|+1
|27
|26
|Овчинников
|«Айова»
|нападающий
|20
|10 (7+3)
|-1
|4
|27
|Кисаков
|«Рочестер»
|нападающий
|29
|10 (5+5)
|-2
|12
|28
|Павлычев
|«Онтарио»
|нападающий
|24
|8 (5+3)
|+2
|24
|29
|Александров
|«Спрингфилд»
|нападающий
|7
|7 (3+4)
|+6
|0
|30
|Николаев
|«Калгари»
|нападающий
|29
|6 (3+3)
|-1
|8
|31
|Мироманов
|«Хендерсон»
|защитник
|5
|6 (1+5)
|-2
|0
|32
|Грушников
|«Калгари»
|защитник
|58
|6 (1+5)
|+5
|38
|33
|Князев
|«Манитоба»
|защитник
|20
|5 (0+5)
|-12
|18
|34
|Чайка
|«Хендерсон»
|защитник
|59
|5 (0+5)
|-27
|22
|35
|Чинахов
|«Кливленд»
|нападающий
|3
|4 (3+1)
|0
|2
|36
|Гурьев
|«Сан-Хосе»
|защитник
|31
|4 (2+2)
|0
|81
|37
|Анисимов
|«Хартфорд»
|нападающий
|18
|4 (1+3)
|-1
|6
|38
|Злодеев
|«Эбботсдорф»
|нападающий
|21
|1 (1+0)
|-5
|2
|39
|Воронков
|«Кливленд»
|нападающий
|4
|1 (0+1)
|-1
|2
|40
|Фирстов
|«Айова»
|нападающий
|4
|1 (0+1)
|-1
|4
|41
|Охотюк
|«Сан-Хосе»
|защитник
|5
|1 (0+1)
|-4
|4
|42
|Андреев
|«Коачелла»
|нападающий
|5
|0
|+1
|4
CHL
В канадских молодёжных лигах начался плей-офф, так что можно фиксировать итоги регулярки. Всеволод Комаров стал лучшим защитником-бомбардиром и шестым ассистентом в QMJHL. Прищепов, Горюнов, Газизов, Жугин, Соболев и Муранов обновили личные рекорды результативности.
Девять россиян попали со своими командами в плей-офф, без кубковой весны остались только «Калгари» Муранова, «Виндзор» Жугина и «Ниагара» Фролова, Дианова и Куликова, занявшая последнее место в OHL.
О выступлении наших ребят в плей-офф будем рассказывать уже в следующих материалах. Пока кратко – ситуации в сериях первого раунда с участием россиян: «Брэндон» и «Римуски» проигрывают 0-2, «Лондон», «Драммондвиль», «Викториавиль» и «Су» ведут 2-0, а в сериях «Брентфорда» и «Эри» ничья после двух матчей.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Литвинов
|«Эри», OHL
|1
|0
|3,09
|89,7
|0
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Газизов
|«Лондон», OHL
|нападающий
|63
|81 (36+45)
|+42
|59
|2
|Комаров
|«Драммондвиль», QMJHL
|защитник
|60
|69 (14+55)
|+47
|105
|3
|Прищепов
|«Викториавиль», QMJHL
|нападающий
|63
|67 (22+45)
|+16
|70
|4
|Муранов
|«Калгари», WHL
|нападающий
|63
|50 (22+28)
|+29
|55
|5
|Жугин
|«Виндзор», OHL
|нападающий
|67
|49 (23+26)
|-34
|23
|6
|Горюнов
|«Викториавиль», QMJHL
|нападающий
|63
|48 (29+19)
|+11
|46
|7
|Кудрявцев
|«Су», OHL
|защитник
|67
|47 (5+42)
|+29
|18
|8
|Барбашёв
|«Римуски», QMJHL
|нападающий
|59
|35 (14+21)
|-1
|28
|9
|Соболев
|«Брентфорд», OHL
|защитник
|64
|25 (7+18)
|+6
|63
|10
|Малявин
|«Брендон», WHL
|защитник
|63
|20 (1+19)
|-4
|42
|11
|Фролов
|«Ниагара», OHL
|защитник
|67
|12 (1+11)
|-37
|43
|12
|Дианов
|«Ниагара», OHL
|нападающий
|16
|2 (2+0)
|-10
|0
|13
|Торопцев
|«Эри», OHL
|нападающий
|18
|1 (1+0)
|-3
|11
|14
|Куликов
|«Ниагара», OHL
|нападающий
|3
|0
|-2
|2
NCAA
В плей-офф студенческой лиги из россиян попал только Айдар Суниев с университетом Массачусетса, но вылетел в первом же раунде (там, напомним, играют не серии, а по одному матчу). Сам Суниев участия в этом матче не принимал.
Лучший российский бомбардир лиги – Антон Рубцов – закончил регулярный сезон за пределами первой сотни среди всех игроков.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Сергеев
|ун. Коннектикута
|16
|8
|2,7
|91,3
|1
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Рубцов
|ун. Аляска-Фэрбанкс
|нападающий
|30
|28 (8+20)
|+6
|14
|2
|Суниев
|ун. Массачусетса
|нападающий
|36
|25 (12+13)
|+1
|25
|3
|Никора
|Дартмутский колледж
|нападающий
|25
|20 (3+17)
|-2
|2
|4
|Сарданян
|ун. Нью-Гэмпшира
|нападающий
|32
|14 (7+7)
|-4
|12
|5
|Спицеров
|ун. Вермонта
|нападающий
|35
|14 (7+7)
|-11
|6
|6
|Кабанов
|ун. Северного Мичигана
|нападающий
|26
|9 (4+5)
|-3
|4
|7
|Хохлачёв
|Американский международный колледж
|нападающий
|12
|5 (3+2)
|+4
|14
|8
|Тертышный
|колледж Стоунхилл
|защитник
|30
|4 (0+4)
|-23
|16
|9
|Бородаенко
|колледж Мерримак
|нападающий
|12
|1 (0+1)
|-1
|4
USHL
В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. Главной звездой лиги является российский нападающий Матвей Гридин. 18-летний форвард продолжает занимать первое место в гонке бомбардиров, опережая ближайшего преследователя — канадца Майкла Хейджа — на четыре результативных действия.
Текущая снайперская и результативная серии Матвея насчитывают пять матчей, за которые россиянин отметился 9 (6+3) очками. Его клуб «Маскегон Ламберджекс» занимает третье место в Восточной конференции и уже гарантировал себе продолжение сезона в плей-офф.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Егоров
|«Омаха»
|41
|7
|3,87
|89,3
|1
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Гридин
|«Маскегон»
|нападающий
|56
|77 (35+42)
|+13
|47
|2
|Низамеев
|«Три-Сити»
|нападающий
|48
|46 (15+31)
|+9
|36
|3
|Лукашевич
|«Три-Сити»
|защитник
|51
|43 (11+32)
|+12
|27
|4
|Чалый
|«Су-Фолс»
|защитник
|53
|26 (12+14)
|-13
|12
|5
|Воронин
|«Янгстаун»
|нападающий
|47
|20 (9+11)
|-3
|33
|6
|Рыбаков
|«Су-Фолс»
|нападающий
|57
|9 (4+5)
|-7
|43
|7
|Катин
|«Маскегон»/«Омаха»
|защитник
|45
|5 (2+3)
|-9
|21
|8
|Воробьёв
|«Маскегон»
|нападающий
|1
|0 (0+0)
|-2
|0
ECHL
В Хоккейной лиге Восточного побережья лучше всего идёт игра у 25-летнего москвича Максима Андреева, который демонстрирует устойчивый прогресс на протяжении сезона. Если по итогам января Андреев располагался на 19-й строчке в гонке бомбардиров, то спустя месяц он поднялся на 12-ю позицию, а сейчас замыкает топ-10. При этом важно заметить, что по средней результативности центрфорвард «Канзаса» уверенно входит в топ-5 лиги, так как провёл на пять-девять матчей меньше большинства лидеров.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Пекса
|«Ньюфаундленд»
|19
|5
|3,71
|89,0
|0
|2
|Романов
|«Уичита»
|7
|3
|4,00
|87,0
|0
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Андреев
|«Канзас»
|нападающий
|57
|69 (18+51)
|+27
|34
|2
|Тимофеев
|«Норфолк»
|нападающий
|60
|51 (18+33)
|+14
|64
|3
|Смирнов
|«Норфолк»
|нападающий
|49
|44 (14+30)
|+3
|27
|4
|Павлычёв
|«Гринвилль»
|нападающий
|32
|30 (12+18)
|+2
|38
|5
|Баканов
|«Вустер»
|нападающий
|56
|23 (12+11)
|-11
|34
|6
|Тютяев
|«Толедо»
|нападающий
|24
|13 (1+12)
|-8
|18
|7
|Ибрагимов
|«Адирондак»
|нападающий
|14
|12 (4+8)
|+2
|0
|8
|Кулаков
|«Вустер»
|защитник
|55
|12 (4+8)
|-2
|68
|9
|Гендунов
|«Талса»
|нападающий
|19
|11 (6+5)
|+8
|4
|10
|Гурьев
|«Уичита»
|защитник
|9
|2 (0+2)
|-3
|4
|11
|Николаев
|«Рапид Сити»
|нападающий
|1
|1 (1+0)
|0
|0
|12
|Юшкевич
|«Уичита»
|защитник
|2
|0 (0+0)
|-2
|2
|13
|Жуков
|«Уичита»
|нападающий
|2
|0 (0+0)
|+1
|0