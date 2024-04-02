Голкипер «Коламбуса» Тарасов с 45 сейвами в игре с «Колорадо» — третья звезда дня НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила тройку звёзд игрового дня.

Третьей звездой дня признан российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов, который в игре с «Колорадо Эвеланш» (4:1) отразил 45 из 46 бросков по воротам.

Второй звездой дня признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Во встрече с «Флоридой Пантерз» (6:4) нападающий отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Первой звездой дня был признан капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» канадский форвард забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Кросби стал всего вторым игроком в истории НХЛ с 19 сезонами в лиге с показателем как минимум один балл за игру. Сегодня Сидни повторил легендарное достижение Уэйна Гретцки, сравнявшись с соотечественником в этой номинации.

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