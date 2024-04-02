Президент ФХР Владислав Третьяк поддержал юного игрока, пострадавшего при теракте

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поддержал восьмилетнего хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал при теракте в торговом центре «Крокус Сити Холл». Он занимается в академии «Олимпийская деревня — 80». Сейчас мальчик проходит лечение в одной из московских больниц.

Президент ФХР отправил Илье видеопослание, передал ему подарки и пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на лёд.

Мама мальчика рассказала, что его сбила машина террористов, когда те покидали место преступления. У Ильи были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра.

Ранее Илью Толпыкина поддержали многие хоккеисты и клубы. В частности, видео записали форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.