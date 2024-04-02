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Коньков — о молодых игроках «Металлурга»: Разин донёс до них свои требования

Коньков — о молодых игроках «Металлурга»: Разин донёс до них свои требования
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о работе главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с молодыми игроками магнитогорского клуба.

«Андрей Разин донёс до них свои требования, которые нужно выполнять, и ребята следуют этому. Самое главное, играют надёжно и дисциплинированно. В тех моментах, которые есть, играют на команду, это является определяющим фактором. Есть ряд игроков, которые здорово себя проявляют в этом плей-офф. Они, может быть, не на виду, но в ключевых моментах проявляют себя очень здорово. Например, Коробкин очень понравился в этой серии. Даже когда не забивает, очень много пользы приносит команде», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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