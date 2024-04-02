Двукратный обладатель Кубка Гагарина выделил фаворита в серии «Металлург» — «Автомобилист»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков выделил фаворита в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист».

«Я видел, как играет «Магнитка», и меня это впечатлило. Команда играет на результат, терпеливо, когда есть полмомента, они его реализуют. Это, конечно, показывает высокий класс команды. Но «Автомобилист» также проявляет себя в этом плей-офф великолепно. Терпеливо и надёжно играют, используют свои контратаки. Поэтому стили будут похожи. Посмотрим, как проявят себя лидеры, как сработает игра в неравных составах. Отдам предпочтение всё-таки Магнитогорску», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, первый матч в серии «Металлург» — «Автомобилист» состоится 3 апреля в Магнитогорске.