Сопин: Миронов был в шоке, увидев Пакетта перед Минском. Седрику предложен новый контракт

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что нападающему Седрику Пакетту предложен новый контракт, и рассказал об игре форварда с повреждениями.

«Нет ли желания вознаградить Пакетта переподписанием истекающего в 2025 году контракта уже сейчас за то невероятное мужество, которое он проявил в плей-офф? Знаете, Седрик у нас такой игрок, которого доктора во время плей-офф прозвали великомучеником. На самом деле, это шутка. Но он настоящий мужик, и вы можете спросить у Андрея Миронова, что именно он привносит в коллектив. Андрей был в лёгком шоке, когда увидел Седрика в хоккейной форме перед началом серии с минским «Динамо».

Если сейчас уже говорить в подробностях, которые мы не могли раскрывать во время сезона, то Седрик у нас выбыл на шесть недель, таков был срок восстановления. И он должен был пропустить весь первый раунд, но Седрик сказал, что будет играть, и под него был изготовлен специальный носок, который фиксировал ногу. Плюс была дополнительная фиксация тейпами, была сделана специальная защита конька. И он играл, мужественно преодолевая боль. В первом матче с «Трактором» шайба попала ему в место перелома, это был момент один на тысячу! Я зашёл в раздевалку, увидел его состояние и подумал, что он уже закончил сезон, настолько плохо ему было. Но он вышел и продолжил играть, забивал голы и вёл ребят за собой.

Мы ценим Седрика и рады, что он находится в нашем коллективе. После сезона он прошёл обследование, и была сделана операция, потому что в переломе уже пошли изменения. Он успешно прооперирован, сейчас восстанавливается и будет готов к началу предсезонного сбора.

С Виктором Геннадьевичем и нашими учредителями этот момент уже был проговорён. Да, мы предложили Седрику продлить контракт. Он счастлив в «Динамо», ему всё нравится в организации и в городе», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.