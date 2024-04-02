СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга на 500 тысяч рублей, лига вернёт деньги клубу

Хоккейный клуб СКА успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера клуба Романа Ротенберга Спортивно‑дисциплинарным комитетом КХЛ в декабре 2023 года, сообщает пресс-служба клуба.

Третейский суд отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ по наложению штрафа на Романа Ротенберга от 22 декабря 2023 года. По решению суда КХЛ должна возвратить СКА 500 тысяч рублей.

Отметим, что Ротенберг получил одноматчевую дисквалификацию 4 ноября за высказывания после матча с «Авангардом», в которых был недоволен работой судей, вовремя не разнявших драку Ивана Зинченко и Марка Вербы. На СКА тогда был наложен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, недавно КХЛ оштрафовала СКА за высказывание председателя Совета директоров армейского клуба Александра Медведева по поводу судейства в КХЛ.