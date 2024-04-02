Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Заварухин объяснил, почему Антон Бурдасов пропустил ряд смен во втором периоде

Алексей Заварухин объяснил, почему Антон Бурдасов пропустил ряд смен во втором периоде
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин объяснил, почему нападающий Антон Бурдасов пропустил ряд смен во втором периоде первого матча полуфинальной серии плей-офф с «Локомотивом» (2:5).

«Бурдасов пропустил ряд смен из-за микротравмы. Вы не поверите, мы не разбирали ни третье, ни четвёртое звено, и не подставляли именно под какое-то звено своих игроков. Не было такой задачи, условно ставить первый состав против первого, второй против второго. Послезавтра мы постараемся играть в свой хоккей, который нам приносит результат. Мы сегодня 10 минут играли, дальше свалились в моменты, которые… Счёт на табло», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Второй матч серии состоится в Ярославле 4 апреля.

Расписание плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Телегин) – 05:59 (5x5)     1:1 Полунин (Красковский, Елесин) – 11:40 (4x5)     2:1 Гернат (Сергеев, Берёзкин) – 19:58 (5x4)     3:1 Полунин (Тесанов, Красковский) – 36:17 (5x5)     3:2 Котляревский (Шаров) – 37:17 (4x5)     4:2 Красковский (Алексеев, Гернат) – 38:29 (5x4)     5:2 Елесин (Алексеев, Иванов) – 41:15 (5x5)    
Материалы по теме
«Трактор» потерял вратаря и развалился в Ярославле! Без Фукале серия закончится быстро?
«Трактор» потерял вратаря и развалился в Ярославле! Без Фукале серия закончится быстро?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android