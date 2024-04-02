Алексей Заварухин объяснил, почему Антон Бурдасов пропустил ряд смен во втором периоде

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин объяснил, почему нападающий Антон Бурдасов пропустил ряд смен во втором периоде первого матча полуфинальной серии плей-офф с «Локомотивом» (2:5).

«Бурдасов пропустил ряд смен из-за микротравмы. Вы не поверите, мы не разбирали ни третье, ни четвёртое звено, и не подставляли именно под какое-то звено своих игроков. Не было такой задачи, условно ставить первый состав против первого, второй против второго. Послезавтра мы постараемся играть в свой хоккей, который нам приносит результат. Мы сегодня 10 минут играли, дальше свалились в моменты, которые… Счёт на табло», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Второй матч серии состоится в Ярославле 4 апреля.