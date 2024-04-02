Алексей Заварухин объяснил, почему Антон Бурдасов пропустил ряд смен во втором периоде
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин объяснил, почему нападающий Антон Бурдасов пропустил ряд смен во втором периоде первого матча полуфинальной серии плей-офф с «Локомотивом» (2:5).
«Бурдасов пропустил ряд смен из-за микротравмы. Вы не поверите, мы не разбирали ни третье, ни четвёртое звено, и не подставляли именно под какое-то звено своих игроков. Не было такой задачи, условно ставить первый состав против первого, второй против второго. Послезавтра мы постараемся играть в свой хоккей, который нам приносит результат. Мы сегодня 10 минут играли, дальше свалились в моменты, которые… Счёт на табло», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Второй матч серии состоится в Ярославле 4 апреля.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Робинсон (Телегин) – 05:59 (5x5) 1:1 Полунин (Красковский, Елесин) – 11:40 (4x5) 2:1 Гернат (Сергеев, Берёзкин) – 19:58 (5x4) 3:1 Полунин (Тесанов, Красковский) – 36:17 (5x5) 3:2 Котляревский (Шаров) – 37:17 (4x5) 4:2 Красковский (Алексеев, Гернат) – 38:29 (5x4) 5:2 Елесин (Алексеев, Иванов) – 41:15 (5x5)
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