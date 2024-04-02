«Трактор» потерял вратаря и развалился в Ярославле! Без Фукале серия закончится быстро?

Кубок Гагарина — 2024 постепенно подходит в своей развязке — сегодня, 2 апреля, началась стадия полуфиналов. Впервые с 2017 года участие в ней принимает «Локомотив», который в первом раунде за пять матчей выбил чемпионов последних двух лет из ЦСКА, а во втором по итогам семи матчей сломил сопротивление «Авангарда». В соперниках у ярославцев оказался «Трактор», разобравшийся с «Салаватом» в шести встречах и переехавший обладателей Кубка Континента из московского «Динамо» за минимальное количество матчей.

Многие предполагали, что длительная пауза может негативно сказаться на игровом тонусе челябинцев, однако с первых же секунд стало понятно, что об этом не может идти и речи. «Трактор» вышел играть очень активно, последовательно спровоцировав удаление соперника, а затем удалившись самостоятельно. В усечённых составах команды отличиться не смогли, но вскоре счёт всё-таки был открыт. Одно из главных действующих лиц этого плей-офф Бадди Робинсон поймал железнодорожников на смене — американец из своей зоны протащил шайбу по правому флангу и броском с острого угла застал Даниила Исаева врасплох.

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Ответ «Локомотива» пришёл в довольно неожиданный момент — ярославцы вновь оказались в меньшинстве в середине периода, но смогли поймать гостей на контратаке. Павел Красковский и Александр Полунин сделали всё красиво — пятёрке «Трактора» вместе с Заком Фукале оставалось лишь смотреть.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Под конец двадцатиминутки в большинстве оказались уже железнодорожники, и они успели реализовать свою попытку за две секунды до сирены — Мартин Гернат вновь, как и в шестом матче серии с «Авангардом», продемонстрировал умение уложиться в необходимое время.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Второй период команды проводили довольно-таки аккуратно, но ход событий изменил один эпизод — Максим Шалунов врезался в Зака Фукале, вынудив голкипера «Трактора» просить о замене. Вскоре после того, как товарищи по команде помогли канадцу покинуть площадку и отправиться в раздевалку, «Локомотив» удвоил преимущество — Полунин оформил дубль, одним из первых бросков пробив «холодного» Сергея Мыльникова.

За этим голом последовало удаление Альберта Яруллина, но вновь отлично сыграла спецбригада меньшинства — на этот раз Михаил Котляревский поразил ворота Исаева. Железнодорожники, правда, уже через минуту всё-таки реализовали большинство, уйдя на второй перерыв с преимуществом в две шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А в самом начале третьего периода это преимущество стало ещё больше — Александр Елесин каким-то образом нашёл пространство между стойкой ворот и Мыльниковым. Как шайба оказалась в сетке, тяжело понять даже после нескольких повторов.

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С задачей отыграть три гола «Трактор» ожидаемо не справился — сложно было представить, чтобы «Локомотив» отдал такое преимущество на своей площадке. Да и сами челябинцы в заключительной трети не особо впечатлили — после замены вратаря команда как будто развалилась. Ярославцы забрали первый матч полуфинала, и теперь многое будет зависеть от того, сможет ли вернуться в ворота Зак Фукале. Если первый номер сегодняшних гостей больше не выйдет на лёд в этой серии, есть опасения, что она закончится довольно быстро.