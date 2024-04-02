Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон вошли в тройку звёзд марта в НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала тройку звёзд прошедшего игрового месяца.

Третьей звездой месяца назван нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. Шведский форвард провёл за месяц 13 матчей, в которых набрал 23 очка — забросил 12 шайб и отдал 11 результативных передач.

Второй звездой месяца назван капитан «Колорадо» Натан Маккиннон. Канадский форвард провёл в марте 13 матчей, в которых набрал 27 очков — забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач.

Первой звездой месяца признан нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На счету суперзвезды НХЛ в прошедшем месяце 15 матчей, в которых форвард набрал 31 очко — забросил семь шайб и отдал 24 результативные передачи.

Фото: NHL

В матче с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ) Макдэвид отдал свою 97-ю передачу в сезоне и установил рекорд по количеству передач в регулярке НХЛ в XXI веке. Последний игрок, который набирал 97 ассистов, был Адам Оутс в сезоне-1992/1993.