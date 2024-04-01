Кто выиграет гонку бомбардиров НХЛ? Разборка Кучерова и двух суперканадцев. LIVE

Регулярный чемпионат НХЛ выходит на финишную прямую, а вместе с тем наступает кульминация и в противостоянии за приз лучшему бомбардиру гладкой части сезона. В нынешнем сезоне борьба за «Арт Росс Трофи» получается просто потрясающей и исторической для XXI века.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид переписывают личные и национальные рекорды результативности, сменяя друг друга на верхней строчке гонки бомбардиров. Впервые с сезона-1992/1993 сразу три хоккеиста лиги уже набрали 125+ очков. Кто же в итоге выиграет один из самых престижных индивидуальных трофеев? Следим вместе.
Гонка бомбардиров НХЛ, LIVE
1. Натан Маккиннон, 127 очков, 74 игры
2. Никита Кучеров, 126 очков, 72 игры
3. Коннор Макдэвид, 125 очков, 70 игр
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Тем временем нападающему «Тампы» необходимо набрать всего три очка, чтобы установить новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019. Пять лет назад форвард «Лайтнинг» завершил гладкую часть сезона со 128 результативными действиями. Сейчас же на его счету уже 126 очков.
А как дела у других россиян, выступающих за океаном? Все ответы ниже по ссылке.
Ближайшей ночью состоятся матчи с участием каждого из хоккеистов, претендующих на приз лучшему бомбардиру регулярки. «Тампа» Кучерова на домашнем льду примет «Детройт Ред Уингз», «Колорадо» Маккиннона на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Эдмонтон» Макдэвида в гостях сыграет с «Сент-Луис Блюз».