Кто выиграет гонку бомбардиров НХЛ? Разборка Кучерова и двух суперканадцев. LIVE

Регулярный чемпионат НХЛ выходит на финишную прямую, а вместе с тем наступает кульминация и в противостоянии за приз лучшему бомбардиру гладкой части сезона. В нынешнем сезоне борьба за «Арт Росс Трофи» получается просто потрясающей и исторической для XXI века.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид переписывают личные и национальные рекорды результативности, сменяя друг друга на верхней строчке гонки бомбардиров. Впервые с сезона-1992/1993 сразу три хоккеиста лиги уже набрали 125+ очков. Кто же в итоге выиграет один из самых престижных индивидуальных трофеев? Следим вместе.

Гонка бомбардиров НХЛ, LIVE

1. Натан Маккиннон, 127 очков, 74 игры

2. Никита Кучеров, 126 очков, 72 игры

3. Коннор Макдэвид, 125 очков, 70 игр

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