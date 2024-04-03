«Никакой дискриминации не вижу». Могильный — о календаре для «Барыса»

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный оценил изменение крайнего срока проведения чемпионата КХЛ до 31 мая, чем был недоволен «Барыс», являющийся базовым клубом сборных Казахстана.

«Многим показалось это решение КХЛ странным, ведь в лиге выступает «Барыс» — базовый клуб сборной Казахстана. Ну и что? Определяйтесь тогда, хотите вы на чемпионат мира ехать или выигрывать Кубок Гагарина. Тогда растите новых игроков, большее количество игроков. А что делать? Нужны игры. Лига же не может только из-за «Барыса» что-то менять. КХЛ — это огромная машина, которая подтвердила свою состоятельность. Лига должна развиваться в интересах КХЛ. А «Барыс» подстроится.

Многие считают, что надо уважительно относиться ко всем участникам лиги… Я никакой дискриминации не вижу. Пожалуйста — сделай дублёрный клуб, деньги у них есть. На них санкции не накладывал никто. Воспитывайте игроков. Время ехать на чемпионат мира — полно ребят могут поехать. Тут не всё так однозначно», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.