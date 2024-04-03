Курьянов: «Авангард» готовился к каждой команде в плей-офф. Вопрос, насколько правильно

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о подготовке омского клуба к розыгрышу Кубка Гагарина — 2024.

«Авангард» не был готов к плей-офф? К каждой команде готовились, каждую разбирали. Другой вопрос — насколько правильно?» — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

Ранее Антон Курьянов рассказал о работе академии омского клуба и озвучил план развития команд МХЛ И ВХЛ.