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Могильный ответил на вопрос, сможет ли Мэттьюс побить великий рекорд Овечкина в XXI веке

Могильный ответил на вопрос, сможет ли Мэттьюс побить великий рекорд Овечкина в XXI веке
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Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный ответил на вопрос, сможет ли форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс побить великий рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярке НХЛ в XXI веке (65 шайб).

«Мэттьюс в трёх голах от того, чтобы побить рекорд Александра Овечкина в XXI веке по количеству голов — 65? Ух, у него 62 уже. Да побьёт, конечно! Молодец, конечно. Это просто нереально. Тем более там ещё игр восемь осталось», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Мэттьюсу осталось забить четыре гола в регулярке, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века. До конца регулярки «кленовым листьям» осталось провести восемь матчей.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным читайте на «Чемпионате»:
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Эксклюзив
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
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