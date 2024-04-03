Могильный ответил на вопрос, сможет ли Мэттьюс побить великий рекорд Овечкина в XXI веке

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный ответил на вопрос, сможет ли форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс побить великий рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярке НХЛ в XXI веке (65 шайб).

«Мэттьюс в трёх голах от того, чтобы побить рекорд Александра Овечкина в XXI веке по количеству голов — 65? Ух, у него 62 уже. Да побьёт, конечно! Молодец, конечно. Это просто нереально. Тем более там ещё игр восемь осталось», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Мэттьюсу осталось забить четыре гола в регулярке, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века. До конца регулярки «кленовым листьям» осталось провести восемь матчей.