Нападающий «Северстали»: всегда чувствовал, что в КХЛ Запад немного сильнее Востока

24-летний словацкий форвард «Северстали» Адам Лишка заявил, что считает команды Западной конференции немного сильнее команд Восточной конференции. В текущем плей-офф КХЛ впервые применена схема перекрёстного плей-офф со второго раунда. Из четырёх полуфиналистов три команды представляют Восточную конференцию КХЛ.

«Не думаю, что стали сильнее. Я всегда думал и чувствовал наоборот, что наша конференция немного сильнее. Но в этом году команды Востока показывают хороший хоккей в плей-офф. Это связано с их актуальной формой. У них много хороших команд в конференции, и поэтому три клуба добрались до полуфинала Кубка Гагарина», — цитирует Лишку Legalbet.

Отметим, что Кубок Гагарина выигрывали семь команд Восточной конференции и семь команд Западной. Трижды главный трофей КХЛ доставался ЦСКА и казанскому «Ак Барсу». В этом сезоне баланс побед сместится к одной из конференций.