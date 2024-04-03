Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о перспективах главного тренера Сергея Звягина в «Авангарде». Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера омичей по ходу серии с «Локомотивом». Ранее Звягин работал в клубе тренером вратарей.

«Давайте посмотрим. Он был только три игры главным тренером. Сначала посмотрим на его работу. Всё-таки он давно был в клубе. Решили не менять. Посмотрим, сейчас вообще рано говорить о чём-то. Решение – это дело клуба. Они внутри, они знают, что они делают. Надо смотреть сначала. Три игры только было, и потом сезон будет – это уже немного другая вещь.

Конечно, есть большая разница между тренером по вратарям и тренером команды. Посмотрим, чему он научился за это время. Он же давно в клубе находится, лет пять уже. Большой срок. Дай бог удачи ему», — цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».

В прошедшем регулярном чемпионате «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции НХЛ. В первом раунде плей-офф омичи обыграли «Ладу» в пяти матчах, а во втором раунде уступили в семи матчах ярославскому «Локомотиву».