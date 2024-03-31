Кожевников: когда увидел орущего Звягина, понял, что «Авангард» не вытянет 7-ю игру

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил исход серии второго раунда плей-офф между «Локомотивом» и «Авангардом» и отметил эмоции исполняющего обязанности главного тренера омичей Сергея Звягина, который по ходу седьмого матча эмоционально заводил домашние трибуны.

«После 0:7 Омск пошёл на риск с отставкой тренера. Как бы негативно я к ней ни относился, она сработала, команда добавила в агрессии. После спасённой с 0:2 шестой игры в Ярославле «Авангард» воспринимал уже как фаворита. Но в седьмой игре Омск ушёл в тактический, в общем-то закрытый хоккей. А в таком стиле нынешний «Локомотив» не обыграть.

Как мне работа Сергея Звягина? Мне понравилось, как он сработал во второй половине серии. Но главный тренер – это сложнейшая профессия, сразу не научишься. Понял это в седьмом матче, когда увидел орущего на лавке Звягина. Нельзя вот так на ровном месте терять эмоции! После этого эпизода понял, что Омск не вытянет седьмую игру», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Седьмой матч серии завершился со счётом 2:0 в пользу «Локомотива», который в следующем раунде плей-офф встретится с челябинским «Трактором». Омичи завершили регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции НХЛ.