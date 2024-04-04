Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Дэвилз»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Рейнджерс» забивали Артемий Панарин, Алекси Лафреньер, Каапо Какко и Крис Крайдер. Также на счету Панарина результативная передача. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 14 сейвов.

За «Нью-Джерси» отличились Ондржей Палат, Брендан Смит и Нико Хишир.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали шестую победу за последние семь матчей. «Дэвилз», в свою очередь, потерпели третье поражение подряд.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Детройт Ред Уингз», а «Дэвилз» проведут матч «Оттавой Сенаторз». Матчи пройдут 6 и 7 апреля соответственно.