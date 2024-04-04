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Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Дэвилз 4:3, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 4 апреля

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Дэвилз»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22     2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03     2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11     2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53     2:3 Хишир (Братт) – 31:24     3:3 Какко – 45:32     4:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 55:03 (pp)    

В составе «Рейнджерс» забивали Артемий Панарин, Алекси Лафреньер, Каапо Какко и Крис Крайдер. Также на счету Панарина результативная передача. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 14 сейвов.

За «Нью-Джерси» отличились Ондржей Палат, Брендан Смит и Нико Хишир.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали шестую победу за последние семь матчей. «Дэвилз», в свою очередь, потерпели третье поражение подряд.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Детройт Ред Уингз», а «Дэвилз» проведут матч «Оттавой Сенаторз». Матчи пройдут 6 и 7 апреля соответственно.

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