Эттингер не позволил Макдэвиду подобраться к Кучерову, а «Старз» обыграли «Ойлерз»
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В Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» (5:0).
Шайбами в составе победителей отметились Радек Факса, Тайлер Сегин, Уайатт Джонстон, Джейми Бенн и Сэм Стил.
Голкипер хозяев Джейк Эттингер оформил в этой встрече шат-аут, отразив все 35 бросков по своим воротам.
«Даллас» одержал восьмую победу подряд, набрал 105 очков и является одним из основных претендентов на Президентский Кубок по итогам регулярного чемпионата.
«Эдмонтон» остался с 95 очками и занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, практически обеспечив себе место в плей-офф.
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