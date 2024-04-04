Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эттингер не позволил Макдэвиду подобраться к Кучерову, а «Старз» обыграли «Ойлерз»

Эттингер не позволил Макдэвиду подобраться к Кучерову, а «Старз» обыграли «Ойлерз»
Комментарии

В Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» (5:0).

Шайбами в составе победителей отметились Радек Факса, Тайлер Сегин, Уайатт Джонстон, Джейми Бенн и Сэм Стил.

Голкипер хозяев Джейк Эттингер оформил в этой встрече шат-аут, отразив все 35 бросков по своим воротам.

«Даллас» одержал восьмую победу подряд, набрал 105 очков и является одним из основных претендентов на Президентский Кубок по итогам регулярного чемпионата.

«Эдмонтон» остался с 95 очками и занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, практически обеспечив себе место в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Факса (Стил, Смит) – 02:08     2:0 Сегин (Хейсканен, Робертсон) – 33:16 (pp)     3:0 Джонстон (Харли, Факса) – 36:27     4:0 Бенн – 38:42     5:0 Стил (Факса, Смит) – 39:05    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android