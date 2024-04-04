Эттингер не позволил Макдэвиду подобраться к Кучерову, а «Старз» обыграли «Ойлерз»

В Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» (5:0).

Шайбами в составе победителей отметились Радек Факса, Тайлер Сегин, Уайатт Джонстон, Джейми Бенн и Сэм Стил.

Голкипер хозяев Джейк Эттингер оформил в этой встрече шат-аут, отразив все 35 бросков по своим воротам.

«Даллас» одержал восьмую победу подряд, набрал 105 очков и является одним из основных претендентов на Президентский Кубок по итогам регулярного чемпионата.

«Эдмонтон» остался с 95 очками и занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, практически обеспечив себе место в плей-офф.