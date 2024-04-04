«Это самая важная игра в году, сезон стоит на кону». Карбери — о матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Питтсбургом». Эта встреча станет важнейшей для обеих команд для продолжения борьбы за плей-офф. «Кэпиталз» имеют преимущество над «Пингвинз» в три очка при одной игре в запасе.

«Мы знаем обстоятельства завтрашнего матча. Это наша самая важная игра в году, на домашнем льду, в самое важное время года. Наши ребята понимают, что поставлено на карту.

Это будут две отчаянные хоккейные команды, которые проведут своего рода седьмую игру плей-офф. Сезон обеих команд стоит на кону, и одно-два очка в любом случае могут определить, будет ли команда участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

На текущий момент «Вашингтон» занимает второй слот уайлд-кард при одинаковом количестве очков с «Детройтом», имея одну игру в запасе. До конца регулярки «Кэпиталз» проведут ещё восемь матчей. Матч с «Питтсбургом» пройдёт в ночь на 5 апреля и начнётся в 2:00 мск.