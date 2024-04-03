«Столичные» были разгромлены в третьем периоде конкурентом по конференции.

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Шансы Овечкина на плей-офф подвисают в воздухе. Прервал серию без очков, но это не помогло

Формально обе команды остаются конкурентами за место в плей-офф, но ближе к концу чемпионата шансы «Баффало» тают с каждым днём. «Вашингтон» же продолжает невероятными усилиями цеплять очки и после матча с «Бостоном» даже сумел вытеснить «Филадельфию» с третьего места Столичного дивизиона. Однако вчера «лётчики» набрали одно очко и вытеснили оттуда «Кэпиталз».

Форвард «Баффало» Джефф Скиннер проводил 1000-й матч в НХЛ, чему перед матчем сопутствовала торжественная церемония.

«Вашингтон» активно полетел вперёд после стартового свистка и через три минуты был вознаграждён за это – Фехервари «прошил» Луукконена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Столичные» обязаны были удваивать преимущество, но бросок Александра Алексеева потряс перекладину, а Коннор Макмайкл упустил великолепную возможность после броска в упор. Таким образом, «столичные» решили, что они никому ничем не обязаны, и до перерыва пропустили дважды.

Первую половину второго периода чаша весов неумолимо качалась, но потеряла равновесие только на 11-й минуте отрезка – Петерка оформил дубль и поставил «Вашингтон» в весьма затруднительное положение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через несколько минут немец мог оформить хет-трик, но Чарли Линдгрен выручил команду и оставил её в игре. За что гости поблагодарили своего голкипера, реализовав большинство на последней минуте периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Александр Овечкин выступил ассистентом в шайбе Дилана Строума и прервал трёхматчевую серию без набранных очков.

Казалось бы, интрига возродилась, но «Баффало» прибил её к шестой минуте, забросив трижды. Особенно красивой вышла шайба Тейджа Томпсона, нападающие «клинков» прекрасно расчертили комбинацию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Имел возможность отличиться и Джефф Скиннер, но в выгоднейшем моменте попал в перекладину. Юбилей не задался.

«Вашингтон» уступает в третьем матче кряду и очень осложняет себе задачу по выходу в плей-офф, позволяя вплотную приблизиться конкурентам.