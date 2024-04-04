Казахский функционер: уход «Барыса» из КХЛ будет серьёзным шагом назад в развитии хоккея

Бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов высказался об изменении крайнего срока проведения чемпионата КХЛ до 31 мая, чем был недоволен «Барыс», являющийся базовым клубом сборных Казахстана.

«У «Барыса» есть только два пути — расстаться с КХЛ или со статусом базового клуба сборной. Понятно, что выдернуть на месяц одного-двух игроков из разных клубов в теории возможно, а уехать всей командой на мировое первенство — нет. Решение за хозяевами клуба.

Казахстан просто не имеет альтернативы Континентальной хоккейной лиге. В первенстве Швейцарии, Германии или НХЛ — мы не можем участвовать. Уход из КХЛ будет серьёзным шагом назад в развитии хоккея», — цитирует Петухова Sports.kz.

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.