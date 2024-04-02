«Если хотят тут играть, то должны подстраиваться». Крикунов — о календаре для «Барыса»

Бывший главный тренер команд КХЛ Владимир Крикунов прокомментировал последствия для «Барыса» и национальной команды Казахстана в связи с решением Континентальной хоккейной лиги продлить следующий сезон до 31 мая 2025 года.

«На чемпионат мира по хоккею они в любом случае поедут. Не знаю даже, как в КХЛ им быть. Видимо, у них будет вариант с запуском молодёжной команды на оставшиеся игры в мае. Я не думаю, что они уйдут из КХЛ, какой в этом смысл? Ради чемпионата мира они не будут так рисковать.

Будет ли выход «Барыса» потерей для КХЛ? Мы должны о своём хоккее думать. Если они хотят тут играть, то должны подстраиваться», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.