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Нападающий Ти Джей Оши пропустит два ближайших матча «Вашингтона»

Нападающий Ти Джей Оши пропустит два ближайших матча «Вашингтона»
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Нападающий Ти Джей Оши не примет участия в ближайших двух матчах «Вашингтон Кэпиталз» с «Питтсбург Пингвинз» (5 апреля) и «Каролиной Харрикейнз» (6 апреля) из-за травмы верхней части тела. Об этом на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщает журналист Тарик Эль-Башир со ссылкой на главного тренера «столичных» Спенсера Карбери.

Отметим, что 37-летний американский нападающий пропустил последний матч «Вашингтона» с «Баффало Сэйбрз» (2:6), который состоялся 3 апреля.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Ти Джей Оши за 46 матчей забросил 11 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав 22 очка.

Недавно «Вашингтон» проводил торжественную церемонию в честь 1000-го матча Оши в НХЛ. За это время он играл в составе «Сент-Луис Блюз» (2008–2015) и «Кэпиталз», где в сезоне-2017/2018 становился обладателем Кубка Стэнли. На данный момент на счету Оши 692 (301+391) очка в 1005 матчах в карьере НХЛ.

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