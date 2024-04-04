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«Локомотив» в овертайме победил «Трактор» и повёл в серии плей-офф КХЛ со счётом 2-0

В Ярославле закончился второй матч в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу железнодорожников.

На шестой минуте первого периода Артур Каюмов с передач Максима Берёзкина и Алексея Береглазова открыл счёт в игре. Спустя минуту Виталий Кравцов с передачи Семёна Дер-Аргучинцева восстановил равенство в счёте.

На 14-й минуте второго периода Мартин Гернат с передач Максима Берёзкина и Максима Шалунова вновь вывел ярославский клуб вперёд.

На 14-й минуте третьего игрового отрезка Илья Карпухин с передач Владимира Жаркова и Никиты Сошникова сделал счёт 2:2.

В овертайме победу «Локомотиву» принёс Георгий Иванов.

Третий матч в полуфинальной серии состоится в Челябинске 6 апреля. Игра начнётся в 14:30 мск.

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