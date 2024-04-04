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Локомотив – Трактор 3:2 ОТ, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 4 апреля

«Локомотив» в овертайме победил «Трактор» и повёл в серии плей-офф КХЛ со счётом 2-0
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В Ярославле закончился второй матч в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-0 в пользу железнодорожников.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Каюмов (Берёзкин, Береглазов) – 05:20 (5x5)     1:1 Кравцов (Дер-Аргучинцев) – 06:22 (5x5)     2:1 Гернат (Берёзкин, Шалунов) – 33:08 (5x3)     2:2 Карпухин (Жарков, Сошников) – 53:46 (5x5)     3:2 Иванов (Елесин, Гернат) – 63:51 (5x5)    

На шестой минуте первого периода Артур Каюмов с передач Максима Берёзкина и Алексея Береглазова открыл счёт в игре. Спустя минуту Виталий Кравцов с передачи Семёна Дер-Аргучинцева восстановил равенство в счёте.
На 14-й минуте второго периода Мартин Гернат с передач Максима Берёзкина и Максима Шалунова вновь вывел ярославский клуб вперёд.

На 14-й минуте третьего игрового отрезка Илья Карпухин с передач Владимира Жаркова и Никиты Сошникова сделал счёт 2:2.

В овертайме победу «Локомотиву» принёс Георгий Иванов.

Третий матч в полуфинальной серии состоится в Челябинске 6 апреля. Игра начнётся в 14:30 мск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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