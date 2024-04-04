Сайт Sportsnet назвал самого ценного игрока «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ

Журналист Райан Диксон в статье на сайте Sportsnet назвал голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрена самым ценным в нынешнем сезоне НХЛ в столичном клубе.

«Это первый год карьеры Алекса Овечкина, когда он не является самым ценным игроком „Кэпс“? Может быть, такое было в 2015-м, когда Брэйден Холтби выиграл „Везину“? Что ж, Чарли Линдгрен не выиграет „Везину“ в этом году, но он — MVP „Вашингтона“. У „Кэпс“ довольно тяжёлые показатели в статистике, но Линдгрен занимает 13-е место в лиге по сейвам, сверх ожидаемого, среди вратарей, сыгравших как минимум 35 игр», — сказано в статье.

На текущий момент «Вашингтон» занимает второй слот уайлд-кард при одинаковом количестве очков с «Детройтом», имея одну игру в запасе. До конца регулярки «Кэпиталз» проведут ещё восемь матчей.