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Коламбус Блю Джекетс – Нью-Йорк Айлендерс 2:4, как сыграли, кто победил результат матча НХЛ 5 апреля

«Коламбус» проиграл «Айлендерс» несмотря на голы Воронкова и Марченко
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Пулок, Палмьери) – 07:53 (pp)     1:1 Воронков (Марченко, Тексье) – 09:45 (pp)     1:2 Хорват (Барзал, Романов) – 13:48     2:2 Марченко (Веренски, Силлинджер) – 17:22     2:3 Добсон (Барзал, Романов) – 43:21     2:4 Палмьери – 59:22    

В составе «Айлендерс» забивали Пьер Энгвалль, Бо Хорват, Ноа Добсон и Кайл Палмьери. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 25 сейвов. Защитник Александр Романов сделал две результативные передачи.

За «Коламбус» отличились Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. Также на счету Марченко результативная передача. Защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями. Голкипер Даниил Тарасов был заменён из-за травмы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Айлендерс» проведут матч с «Нэшвилл Предаторз». Оба матча пройдут 7 апреля.

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