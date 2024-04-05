«Коламбус» проиграл «Айлендерс» несмотря на голы Воронкова и Марченко

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе «Айлендерс» забивали Пьер Энгвалль, Бо Хорват, Ноа Добсон и Кайл Палмьери. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 25 сейвов. Защитник Александр Романов сделал две результативные передачи.
За «Коламбус» отличились Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. Также на счету Марченко результативная передача. Защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями. Голкипер Даниил Тарасов был заменён из-за травмы.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче «Коламбус» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Айлендерс» проведут матч с «Нэшвилл Предаторз». Оба матча пройдут 7 апреля.
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