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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Райан Ши, Пьер-Оливье Жозеф, Майкл Бантинг и Ларс Эллер. Российский нападающий Евгений Малкин завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Иван Мирошниченко не отметился результативными действиями. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд. «Питтсбург», в свою очередь, продлил победную серию до трёх матчей.