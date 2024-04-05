Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Райан Ши, Пьер-Оливье Жозеф, Майкл Бантинг и Ларс Эллер. Российский нападающий Евгений Малкин завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Иван Мирошниченко не отметился результативными действиями. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Таким образом, «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд. «Питтсбург», в свою очередь, продлил победную серию до трёх матчей.
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