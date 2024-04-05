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Вашингтон Кэпиталз – Питтсбург Пингвинз 1:4, как сыграли, кто победил результат матча НХЛ 5 апреля

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ши (Смит, Эллер) – 01:49     0:2 Жозеф (Летанг, О'Коннор) – 11:03     0:3 Бантинг (Пуустинен, Карлссон) – 29:08     1:3 Овечкин (Милано, Лапьер) – 46:02 (pp)     1:4 Эллер (Смит, Летанг) – 57:23    

В составе победителей забивали Райан Ши, Пьер-Оливье Жозеф, Майкл Бантинг и Ларс Эллер. Российский нападающий Евгений Малкин завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Форвард Иван Мирошниченко не отметился результативными действиями. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд. «Питтсбург», в свою очередь, продлил победную серию до трёх матчей.

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