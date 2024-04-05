«Мы ещё в игре». Овечкин — о шансах «Вашингтона» на плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шансы своей команды на попадание в плей-офф нынешнего сезона после сегодняшнего поражения «столичных» от «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

«Да, у нас ещё есть шансы, мы ещё в игре. Нам просто нужно продолжать бороться. Вот и всё», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

Напомним, в матче с «Питтсбургом» Овечкин отметился голом, однако его команда в результате этого поражения покинула зону плей-офф. Теперь «Кэпиталз» идут пятыми в Столичном дивизионе с 82 очками.

Всего до конца текущей регулярки «Вашингтону» осталось провести семь матчей. В ближайшей игре «Кэпс» 6 апреля сыграют в гостях с «Каролиной Харрикейнз».