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«Мы ещё в игре». Овечкин — о шансах «Вашингтона» на плей-офф

«Мы ещё в игре». Овечкин — о шансах «Вашингтона» на плей-офф
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шансы своей команды на попадание в плей-офф нынешнего сезона после сегодняшнего поражения «столичных» от «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

«Да, у нас ещё есть шансы, мы ещё в игре. Нам просто нужно продолжать бороться. Вот и всё», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

Напомним, в матче с «Питтсбургом» Овечкин отметился голом, однако его команда в результате этого поражения покинула зону плей-офф. Теперь «Кэпиталз» идут пятыми в Столичном дивизионе с 82 очками.

Всего до конца текущей регулярки «Вашингтону» осталось провести семь матчей. В ближайшей игре «Кэпс» 6 апреля сыграют в гостях с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ши (Смит, Эллер) – 01:49     0:2 Жозеф (Летанг, О'Коннор) – 11:03     0:3 Бантинг (Пуустинен, Карлссон) – 29:08     1:3 Овечкин (Милано, Лапьер) – 46:02 (pp)     1:4 Эллер (Смит, Летанг) – 57:23    
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