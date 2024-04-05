«Вашингтон» терпит катастрофу в НХЛ! Зато Овечкин забил и отметил юбилей

Ровно за две недели до завершения регулярного чемпионата НХЛ борьба за последние путёвки в плей-офф от Восточной конференции обострилась до предела. Две победы подряд и четыре — в последних пяти матчах возродили уже почти угасшую надежду на участие в розыгрыше Кубка Стэнли для «Питтсбург Пингвинз», который ещё неделю назад значительно отставал от кубковой восьмёрки. Но длительная шестиматчевая серия с набранными очками (четыре победы и два поражения за пределами основного времени) подарила команде Майка Салливана возможность спасти сезон.

В свою очередь, «Вашингтон Кэпиталз» угодил в затяжной кризис в самый неподходящий момент в регулярке. Трёхматчевая серия поражений свела на нет ещё недавно имевшийся задел столичной команды в её борьбе за попадание плей-офф. В случае поражения в принципиальном матче с «Питтсбургом» команда Спенсера Карбери рисковала вообще покинуть зону плей-офф, ведь в параллельном матче отстающий от «Кэпиталз» всего на одно очко «Нью-Йорк Айлендерс» встречался с одним из главных аутсайдеров конференции «Коламбус Блю Джекетс».

Тем не менее начало домашней встречи с «Пингвинз» сложилось провальным образом для Александра Овечкина и его партнёров. К 12-й минуте первого периода гости нанесли всего два броска по воротам голкипера «Кэпиталз» Чарли Линдгрена, но оба оказались голевыми. Счёт в матче открыл 27-летний защитник «Питтсбурга» Райан Ши, для которого эта заброшенная шайба стала первой за карьеру в НХЛ. Американский хоккеист проводит дебютный сезон в лиге, и сегодняшнее набранное очко стало вообще его первым результативным действием на таком уровне. В 25-м матче в лиге Райан отметился первым точным броском по воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя 10 минут отличился и ещё один защитник «Пингвинз» Пьер-Оливье Жозеф. 24-летний хоккеист в этом сезоне также не отличался повышенной результативностью. В 46-м матче в текущей регулярке канадец забросил всего вторую шайбу. Вот так Ши и Жозеф стали неожиданными героями «Питтсбурга» в самый нужный для продолжающей борьбу за попадание в плей-офф команды момент.

«Мы знаем обстоятельства завтрашнего матча. Это наша самая важная игра в году, на домашнем льду, в самое важное время года. Наши ребята понимают, что поставлено на карту. Это будут две отчаянные хоккейные команды, которые проведут своего рода седьмую игру плей-офф. Сезон обеих команд стоит на кону, и одно-два очка в любом случае могут определить, будет ли команда участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли», — говорил Карбери за день до матча с «Питтсбургом».

Слова главного тренера «Вашингтона» были абсолютно правильными по содержанию, вот только с воплощением их в реальность у его подопечных дело не задалось. При счёте 0:2 «Кэпиталз» дважды не реализовали численное преимущество, а «Питтсбург» удачно выстрелил в одной из редких контратак. Даже не демонстрируя больших сверхусилий, гости всё равно смогли ещё больше увеличить своё преимущество в счёте.

В середине второго периода «Пингвинз» быстро перешли из обороны в атаку. Валттери Пуустинен сделал диагональный перевод на левый фланг, Майкл Бантинг продвинулся вперёд и щёлкнул из круга вбрасывания — голкипер Чарли Линдгрен не успел среагировать.

Третий период «Вашингтон» начал действительно остервенело. В начале заключительной двадцатиминутки хозяева выдали лучший отрезок в матче, сумев заработать большинство в формате «5 на 3». Сначала в штрафной бокс отправился Эрик Карлссон, а спустя всего семь секунд удаление на себе заработал Александр Овечкин, обостривший игру в сольном проходе в воротам и заставивший нарушить правила Криса Летанга.

Однако дальше случился небольшой коллапс. Получив в своё распоряжение 113 (!) секунд на реализацию, «Кэпиталз» растерялись и едва не получили гол в свои ворота. Брайан Раст получил пас на ход, убежал в меньшинстве на чужие ворота, но упустил вернейший голевой момент, не сумев произвести контрольный выстрел.

«Вашингтон» остался в игре, вспомнил, что вообще-то играет в большинстве, и наконец забил. Хендрикс Лапьер сделал пас к воротам, Сонни Милано выдержал паузу и прострелил на дальнюю штангу, а Овечкин с пятака переправил шайбу в цель, лишив шат-аута Алекса Недельковича.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Александра этот гол стал 849-м за карьеру в НХЛ. Следующая заброшенная шайба позволит Овечкину стать вторым игроком в истории североамериканской лиги, кому покорится рубеж в 850 голов. Сегодняшний же точный бросок помог россиянину отметить локальный юбилей в текущей регулярке. Капитан столичной команды набрал 60-е очко в нынешнем сезоне.

Впрочем, на этом с позитивными событиями на сегодня для «Вашингтона» оказалось покончено. Зайти на камбэк в матче с «Питтсбургом» у «Кэпиталз» не получилось. Точку в игре поставил бывший нападающий «столичных» Ларс Эллер, поразивший пустые ворота. Команда Карбери потерпела четвёртое поражение подряд и покинула зону плей-офф, так как «Айлендерс» обыграли «Коламбус» (4:2), благодаря чему ворвались в кубковую восьмёрку. «Питтсбург» же продлил победную серию до трёх матчей и до минимума сократил отставание от «Вашингтона». Борьба за плей-офф продолжается.