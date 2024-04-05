Все результаты игрового дня НХЛ 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Армиа (Галлахер, Ньюхук) – 02:37 1:1 Пол (Пойнт, Кучеров) – 09:45 (pp) 1:2 Эйссимонт (Мотт, Дамба) – 16:26 2:2 Армиа (Ньюхук, Галлахер) – 24:42 2:3 Стэмкос (Чирелли, де Хаан) – 27:58 2:4 Пол (Эйссимонт) – 29:12 2:5 Хагель (Рэддиш, Чирелли) – 33:18 2:6 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 37:45 (pp) 3:6 Слафковски (Джекай, Мэтисон) – 48:40 4:6 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 51:51 4:7 Стэмкос (Кучеров) – 59:06
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук, Беннетт) – 01:02 0:2 Куликов (Луостаринен, Родригес) – 01:37 0:3 Лунделль (Луостаринен, Казинс) – 22:35 0:4 Беннетт (Ткачук, Махура) – 24:19 0:5 Райнхарт (Барков, Тарасенко) – 37:56 0:6 Ткачук (Барков, Райнхарт) – 43:54 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ши (Смит, Эллер) – 01:49 0:2 Жозеф (Летанг, О'Коннор) – 11:03 0:3 Бантинг (Пуустинен, Карлссон) – 29:08 1:3 Овечкин (Милано, Лапьер) – 46:02 (pp) 1:4 Эллер (Смит, Летанг) – 57:23
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Пулок, Палмьери) – 07:53 (pp) 1:1 Воронков (Марченко, Тексье) – 09:45 (pp) 1:2 Хорват (Барзал, Романов) – 13:48 2:2 Марченко (Веренски, Силлинджер) – 17:22 2:3 Добсон (Барзал, Романов) – 43:21 2:4 Палмьери – 59:22
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Гики, Койл) – 02:12 0:2 Пастрняк (Заха, Хайнен) – 07:42 0:3 Хайнен (Пастрняк, Заха) – 10:46 1:3 Гюнцель (Ноэсен, Шей) – 35:12 (pp) 1:4 Линдхольм – 57:49
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Уигар – 04:35 (pp) 1:1 Виларди (Коннор, Моррисси) – 12:59 (pp) 2:1 Элерс (Перфетти) – 14:56 2:2 Мироманов (Уигар) – 30:34 3:2 Тоффоли (Наместников, Элерс) – 35:35 (pp) 4:2 Виларди (Моррисси, Пионк) – 48:44 5:2 Виларди (Монахан, Шайфли) – 58:56
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Йози (О'Райлли, Форсберг) – 00:31 1:1 Саад (Томас) – 07:27 2:1 Форсберг (Нюквист, О'Райлли) – 21:13 (pp) 3:1 Бовиллье (Нюквист, Евангелиста) – 39:29 (pp) 4:1 Маккэррон (Шервуд) – 44:09 4:2 Нейборс (Фолк, Крюг) – 46:21 4:3 Кайру (Фолк, Бучневич) – 57:45 (pp) 5:3 Форсберг (Нюквист, Макдона) – 58:16 6:3 Янковски – 59:23 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Джонсон, Миттельштадт) – 04:34 1:1 Леттьери (Шоу, Луккини) – 08:05 1:2 Друен (Макар, Маккиннон) – 12:28 (pp) 1:3 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 20:43 2:3 Чисхольм (Капризов, Цуккарелло) – 30:10 (pp) 2:4 Маккиннон (Друен) – 46:32 2:5 Рантанен – 58:32
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе – 10:55 0:2 Томас (Спенс, Дюбуа) – 11:13 1:2 Костин (Гранлунд, Эклунд) – 58:08
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 106 очками после 76 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 105 очков за 76 матчей.
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