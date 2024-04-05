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Все результаты игрового дня НХЛ 5 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 5 апреля
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Сегодня, 5 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Армиа (Галлахер, Ньюхук) – 02:37     1:1 Пол (Пойнт, Кучеров) – 09:45 (pp)     1:2 Эйссимонт (Мотт, Дамба) – 16:26     2:2 Армиа (Ньюхук, Галлахер) – 24:42     2:3 Стэмкос (Чирелли, де Хаан) – 27:58     2:4 Пол (Эйссимонт) – 29:12     2:5 Хагель (Рэддиш, Чирелли) – 33:18     2:6 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 37:45 (pp)     3:6 Слафковски (Джекай, Мэтисон) – 48:40     4:6 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 51:51     4:7 Стэмкос (Кучеров) – 59:06    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук, Беннетт) – 01:02     0:2 Куликов (Луостаринен, Родригес) – 01:37     0:3 Лунделль (Луостаринен, Казинс) – 22:35     0:4 Беннетт (Ткачук, Махура) – 24:19     0:5 Райнхарт (Барков, Тарасенко) – 37:56     0:6 Ткачук (Барков, Райнхарт) – 43:54 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ши (Смит, Эллер) – 01:49     0:2 Жозеф (Летанг, О'Коннор) – 11:03     0:3 Бантинг (Пуустинен, Карлссон) – 29:08     1:3 Овечкин (Милано, Лапьер) – 46:02 (pp)     1:4 Эллер (Смит, Летанг) – 57:23    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Пулок, Палмьери) – 07:53 (pp)     1:1 Воронков (Марченко, Тексье) – 09:45 (pp)     1:2 Хорват (Барзал, Романов) – 13:48     2:2 Марченко (Веренски, Силлинджер) – 17:22     2:3 Добсон (Барзал, Романов) – 43:21     2:4 Палмьери – 59:22    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Гики, Койл) – 02:12     0:2 Пастрняк (Заха, Хайнен) – 07:42     0:3 Хайнен (Пастрняк, Заха) – 10:46     1:3 Гюнцель (Ноэсен, Шей) – 35:12 (pp)     1:4 Линдхольм – 57:49    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Уигар – 04:35 (pp)     1:1 Виларди (Коннор, Моррисси) – 12:59 (pp)     2:1 Элерс (Перфетти) – 14:56     2:2 Мироманов (Уигар) – 30:34     3:2 Тоффоли (Наместников, Элерс) – 35:35 (pp)     4:2 Виларди (Моррисси, Пионк) – 48:44     5:2 Виларди (Монахан, Шайфли) – 58:56    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Йози (О'Райлли, Форсберг) – 00:31     1:1 Саад (Томас) – 07:27     2:1 Форсберг (Нюквист, О'Райлли) – 21:13 (pp)     3:1 Бовиллье (Нюквист, Евангелиста) – 39:29 (pp)     4:1 Маккэррон (Шервуд) – 44:09     4:2 Нейборс (Фолк, Крюг) – 46:21     4:3 Кайру (Фолк, Бучневич) – 57:45 (pp)     5:3 Форсберг (Нюквист, Макдона) – 58:16     6:3 Янковски – 59:23 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Джонсон, Миттельштадт) – 04:34     1:1 Леттьери (Шоу, Луккини) – 08:05     1:2 Друен (Макар, Маккиннон) – 12:28 (pp)     1:3 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 20:43     2:3 Чисхольм (Капризов, Цуккарелло) – 30:10 (pp)     2:4 Маккиннон (Друен) – 46:32     2:5 Рантанен – 58:32    
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе – 10:55     0:2 Томас (Спенс, Дюбуа) – 11:13     1:2 Костин (Гранлунд, Эклунд) – 58:08    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 106 очками после 76 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 105 очков за 76 матчей.

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