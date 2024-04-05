Кучеров штампует рекорды НХЛ. Кое в чём он уже лучший за всю историю!

А на пару с Макдэвидом они первые игроки со времён Ягра и Лемье, которые выбили по 90 передач за сезон.

Никита Кучеров – самый занятой человек в НХЛ. Весь год не покладая рук он занимается тем, что штампует очки – лучше всех в этом году! В прошлом матче он успел обновить российский бомбардирский рекорд за один сезон, который, кхм, сам же и установил пять лет назад. И такой же рекорд «Тампы» (тоже собственный, да), и останавливаться не думает.

Параллельно он ведёт неустанную борьбу за «Арт Росс Трофи» с двумя суперканадцами – Коннором Макдэвидом и Натаном Маккинноном, и пока что выигрывает в ней. В сегодняшнем матче с «Монреалем» россиянин набрал очередные три очка, Маккиннон в матче с «Миннесотой» ответил ровно тем же, так что отрыв Никиты остался неизменным – три очка.

«Тампа» тоже набирает обороты к плей-офф. После поражения в первом раунде годом ранее и невпечатляющей первой половины этого сезона «молнии» раскочегариваются в самое подходящее время года. Из 12 последних матчей 10 они выиграли, и только один проиграли в основное время.

Андрею Василевскому, на которого выпала большая нагрузка, сегодня дали отдохнуть, и с первых минут в воротах вышел Мэтт Томкинс, не игравший в НХЛ с ноября. Он пропустил четыре шайбы, но с результативностью «Тампы» это вообще не стало проблемой, ведь «молнии» с начала марта забивают в среднем больше всех в лиге – по 4,21 гола за игру.

Сегодня они пропустили первыми, но вскоре уже Кучеров вместе с Брейденом Пойнтом и Ником Полом организовали ответ в большинстве. Россиянин прострелил на пятачок, Пойнт пытался подправить шайбу, а Пол добил её в пустой угол ворот. В концовке периода Майки Эйссимонт убежал в контратаку и вывел гостей вперёд, оставив не у дел замешкавшегося защитника (от которого к тому же шайба и срикошетила в ворота).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде Йоэль Армиа оформил дубль, сравняв счёт, но остаток времени до перерыва прошёл под диктовку «Тампы». Стивен Стэмкос и Пол забили с разницей всего в полторы минуты, затем Брэндон Хагель ещё увеличил отрыв, а незадолго до перерыва Кучеров напомнил всем, что оставлять его без опеки в большинстве – гиблое дело. Пока все вели борьбу за шайбу у борта, Никита терпеливо ждал и в нужный момент выстрелил в касание из круга вбрасывания без всякого сопротивления.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Монреаль» вновь обозначил сопротивление, забив два гола, но все вопросы снял Стэмкос, поразивший пустые ворота с передачи Кучерова. Для Никиты это уже 21-й матч в сезоне с тремя и более очками. За последние 30 лет больше было только у четырёх игроков (Марио Лемье – 29, Яромира Ягра – 25, Коннора Макдэвида и Сергея Фёдорова – по 22).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кроме того, Кучеров стал первым россиянином, а также первым крайним нападающим в истории НХЛ, который сделал 90 передач в одной регулярке! Они с Маккинноном стали первой парой игроков за последние 28 лет, которые выбили не меньше 130 очков в сезоне, а с Макдэвидом – тоже первой парой за 28 лет, сделавшей по 90 передач. В прошлый раз и то, и другое удавалось звёздному дуэту «Питтсбурга» Марио Лемье и Яромиру Ягру! Эта картина уже стала привычной, но никогда не надоест – Никита продолжает восхождение на Олимп величия.