Главный тренер «Флориды» Морис прокомментировал выход на четвёртое по победам в НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал выход на четвёртое по победам среди наставников в НХЛ. Отметим, что «пантеры» сегодня обыграли в гостях «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:0.

«Иногда я вспоминаю прошлое и думаю: ”Если бы я мог тренировать 500 матчей в этой лиге, это было бы что-то». А потом ты начинаешь работать и думаешь: «Чувак, если бы я мог одержать 500 побед, это было бы поразительно». Сейчас я получаю больше удовольствия от работы тренером, чем когда-либо в своей жизни", — приводит слова Мориса официальный сайт «Флориды Пантерз».

Напомним, за свою карьеру Морис работал в таких клубах, как «Хартфорд Уэйлерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз».