«Самый спорный вариант — «Ак Барс». Олимпийский чемпион Пашков — о Гатиятулине

Олимпийский чемпион, тренер и вратарь сборной СССР Александр Пашков оценил возможное назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера «Ак Барса».

«На мой взгляд, самый спорный вариант — «Ак Барс». У Гатиятулина есть что-то общее с Зинэтулой Билялетдиновым — в частности стремление играть от обороны, но в этой стилистике заменить такую величину, как Билялетдинов, абсолютно невозможно. Может быть, Казани сейчас, наоборот, нужно открутить гайки и сыграть в атакующий хоккей. Но вряд ли Гатиятулин будет его ставить.

Поэтому я бы вернулся к заветам и клубу Тарасова. Нужно трезво оценивать свои силы. После этапа невостребованности, на мой взгляд, было бы правильно пойти помогать Воробьёву в ЦСКА и постепенно восстанавливать своё имя. Рабочий вариант!» — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Анвар Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду. Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.