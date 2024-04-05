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Главный тренер «Динамо» Кудашов оценил игру вратарей бело-голубых в Кубке Гагарина — 2024

Главный тренер «Динамо» Кудашов оценил игру вратарей бело-голубых в Кубке Гагарина — 2024
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил игру вратарей бело-голубых в розыгрыше Кубке Гагарина — 2024.

«На что рассчитывали, заходя в плей-офф с такой бригадой вратарей? Ну, за исключением игр со «Спартаком» в сезоне, где нам забили восемь голов, оснований не было говорить, что вратари сыграют не надёжно. И Моторыгин, и Волков, и Коновалов показывали высокий уровень игры. Первый раунд плей-офф это показал. Моторыгин три игры сыграл очень надёжно, Коновалов следующие три, включая последнюю шестую, очень сложную на выезде. Все сыграли надёжно. Повода и оснований никаких не было. Я и сейчас уверен, что это сильные вратари», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

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