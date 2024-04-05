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Кудашов объяснил, почему о продлении контракта с «Динамо» не было объявлено до плей-офф

Кудашов объяснил, почему о продлении контракта с «Динамо» не было объявлено до плей-офф
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему о продлении контракта с бело-голубыми не было объявлено до начала плей-офф КХЛ 2024 года.

«Хотели объявить до плей-офф, но просто не стали. В первую очередь это на самом деле была моя инициатива, хотел доиграть, посмотреть, что у нас будет с тренерами в молодёжной команде, в «Динамо» Санкт-Петербург, что вообще у нас в руководстве будет, чтобы понимать, мы единое целое или нет. А потом и результат немножко подкосил, поэтому были поводы порассуждать», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

Напомним, под руководством 52-летнего Кудашова в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента, став лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата. Из плей-офф динамовцы вылетели на стадии второго раунда, проиграв «Трактору» (0-4).

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