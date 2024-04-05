Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» расторгнет контракт с Сергеем Шмелёвым

«Салават Юлаев» расторгнет контракт с Сергеем Шмелёвым
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» и нападающий Сергей Шмелёв договорились о расторжении контракта, который действовал до 30 апреля 2025 года.

В регулярном сезоне-2023/2024 Шмелёв провёл 45 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 28 очков с показателем полезности «+16». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний форвард сыграл три матча, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Шмелёв сыграл 614 матчей, в которых набрал 322 (120+202) очка.

Напомним, «Салават Юлаев» второй год подряд завершил свой кубковый путь в первом раунде плей-офф КХЛ, проиграв 1-4 в серии челябинскому «Трактору».

Материалы по теме
Эксклюзив
Хмелевски подпишет трёхлетний контракт с «Салаватом Юлаевым» на 300 млн рублей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android