Нападающий «Авангарда», задрафтованный «Каролиной», покинул клуб

Нападающий Глеб Трикозов покинул систему омского «Авангарда» по обоюдному соглашению сторон.

«Между ХК «Авангард» и нападающим Глебом Трикозовым достигнуто соглашение о расторжении контракта. Спортивные права на игрока остаются закреплёнными за нашим клубом. Благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба в телеграм-канале омского клуба.

В текущем сезоне 19-летний форвард провёл две встречи за основную команду в Континентальной хоккейной лиге и не отметился результативными действиями. Всего в КХЛ на счету Трикозова три игры без набранных очков.

В ВХЛ за «Омские Крылья» нападающий провёл 39 матчей в сезоне-2023/2024 и набрал 21 (11+10) очко.

На драфте НХЛ – 2022 Трикозов был выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде под общим 60-м номером.