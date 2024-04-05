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Заварухин рассказал о причинах отсутствия Кёртиса Валка в составе

Заварухин рассказал о причинах отсутствия Кёртиса Валка в составе
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал отсутствие ведущего центрального нападающего команды Кёртиса Валка во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

— Что с Кёртисом Валком?
— Поберегли его, попала шайба в первой игре, вы видели. Надеюсь, будет готов к следующему матчу, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сегодня, 5 апреля, в Магнитогорске состоялся второй матч третьего раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Металлургом». Со счётом 4:2 победу одержали подопечные Заварухина. Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующая встреча команд пройдёт 7 апреля в Екатеринбурге.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Гагарина Валк провёл 11 игр и набрал 6 (1+5) очков.

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