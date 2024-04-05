Разин — об удалении Мухаметова: казнить его не будем, в голову хоккеиста залезть не могу

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о фоле своего подопечного Максима Мухаметова в матче с «Автомобилистом».

— Вы говорили, что «убили» бы Набокова. Какова судьба Мухаметова после удаления?

— Сейчас назначу пятерых конвоиров и расстреляем его. Делать больше нечего — раз обещал убить за такие вещи, придётся убить (смеётся). Ну что вам ответить? Пошутил и пошутил, но я не могу настроить голову хоккеиста, сказать ему «не удаляйся». Каждый хоккеист отвечает за свои действия, я не знаю, что у него было в голове, когда он такой поступок совершил. Никто его казнить не собирается, что ж теперь.

— Есть ли у Карпова шанс вернуться в состав?

Посмотрим, он эти дни усиленно тренировался. Конечно, если взять игры со «Спартаком» и эти, они совсем разные. «Спартак» по скоростям был на голову выше, Максиму приходилось тяжелее, здесь скорости не такие, поэтому мастерство Макса нам нужно, посмотрим, в какой он форме, примем решение, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После грубого нарушения на форварде «Автомобилиста» Сергее Широкове Мухаметов получил пять минут штрафа. Екатеринбуржцы сумели воспользоваться несгораемым большинством дважды, что помогло им одержать победу во втором матче полуфинала Кубка Гагарина со счётом 4:2 и сравнять счёт в серии 1-1.