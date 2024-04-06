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Овечкин — первый игрок в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб

Овечкин — первый игрок в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб
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В эти минуты в американском Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». В первом периоде дубль оформил российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся на четвёртой и на 20-й минутах встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 03:31     0:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:15     1:2 Гюнцель (Славин, Фаст) – 34:30    

Эти заброшенные шайбы стали для Овечкина 850-й и 851-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Тем самым Александр стал единственным игроком в истории Национальной Хоккейной Лиги, которому удалось забросить 850 шайб в составе одного клуба — всю свою карьеру в НХЛ Овечкин провёл в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Кроме российского форварда, планки в 850 заброшенных шайб в регулярных сезонах ранее смог достичь только один игрок — канадец Уэйн Гретцки, который сделал это, выступая за разные клубы.

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