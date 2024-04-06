Овечкин — первый игрок в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб

В эти минуты в американском Роли на льду «Пи-Эн-Си-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». В первом периоде дубль оформил российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся на четвёртой и на 20-й минутах встречи.

Эти заброшенные шайбы стали для Овечкина 850-й и 851-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Тем самым Александр стал единственным игроком в истории Национальной Хоккейной Лиги, которому удалось забросить 850 шайб в составе одного клуба — всю свою карьеру в НХЛ Овечкин провёл в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Кроме российского форварда, планки в 850 заброшенных шайб в регулярных сезонах ранее смог достичь только один игрок — канадец Уэйн Гретцки, который сделал это, выступая за разные клубы.