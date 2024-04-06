Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эротично». «Вашингтон» отреагировал на дубль Овечкина за период в ворота «Каролины»

«Эротично». «Вашингтон» отреагировал на дубль Овечкина за период в ворота «Каролины»
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» в социальной сети X (ранее носившей название Twitter) отреагировал на дубль российского капитана «столичных» Александра Овечкина, оформленный в течение первого периода идущего в эти минуты выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 03:31     0:2 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:15     1:2 Гюнцель – 35:00    

«Это эротично», — подписала пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» фото, на котором Овечкин празднует заброшенную шайбу.

«Вашингтон» выиграл со счётом 2:0 первый период выездного матча с «Каролиной» благодаря заброшенным шайбам Александра Овечкина на четвёртой и 20-й минутах. Российский нападающий оформил 850-ю и 851-ю шайбу в карьере в регулярном чемпионате НХЛ и сократил до 43 голов своё отставание от рекордной планки 894 шайбы, установленной Уэйном Гретцки.

Материалы по теме
Овечкин оформил дубль за период и сократил отставание от рекорда Гретцки до 43 шайб
Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android