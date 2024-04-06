«Эротично». «Вашингтон» отреагировал на дубль Овечкина за период в ворота «Каролины»

Официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» в социальной сети X (ранее носившей название Twitter) отреагировал на дубль российского капитана «столичных» Александра Овечкина, оформленный в течение первого периода идущего в эти минуты выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

«Это эротично», — подписала пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» фото, на котором Овечкин празднует заброшенную шайбу.

«Вашингтон» выиграл со счётом 2:0 первый период выездного матча с «Каролиной» благодаря заброшенным шайбам Александра Овечкина на четвёртой и 20-й минутах. Российский нападающий оформил 850-ю и 851-ю шайбу в карьере в регулярном чемпионате НХЛ и сократил до 43 голов своё отставание от рекордной планки 894 шайбы, установленной Уэйном Гретцки.