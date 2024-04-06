Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Уилл Кайлли, Баркли Гудроу (дубль) и Баркли Гудроу. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. За «Детройт» голами отметились Эндрю Копп, Джей Ти Комфер и Дилан Ларкин.
«Детройт» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 82 очка в 76 матчах. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 108 очков в 77 встречах.
В следующем матче «Детройт» сыграет с «Баффало», а «Рейнджерс» встретятся с «Монреалем».
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